Ciocia ze Śląska dodaje do kotletów mielonych ten składnik. Wychodzą soczyste i delikatne

Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni – proste, szybkie w przygotowaniu i niezwykle smaczne. Powinny być chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku – wtedy smakują najlepiej. Takie kotlety idealnie komponują się z ziemniakami i surówką. Ich bazą jest mięso mielone, zazwyczaj wieprzowe lub mieszane, doprawione cebulą, jajkiem i bułką tartą. Jeśli jednak chcecie, żeby wasze kotlety smakowały naprawdę wybitnie – dodajcie do nich jeden niestandardowy dodatek.

Niestandardowy dodatek do kotletów mielonych

Moja ciocia, która jest rodowitą Ślązaczką, poczęstowała mnie ostatnio kotletami mielonymi. Były obłędnie smaczne, więc zapytałam, w czym tkwi ich sekret. Okazało się, że „karminadle”, czyli kotlety mielone przygotowane według typowo śląskiej receptury zawierają jeden, niestandardowy składnik. Mianowicie chodzi o dodatek mięsa króliczego (poza mięsem mielonym i wieprzowym). Dodatek mięsa króliczego do kotletów mielonych sprawia, że stają się one bardziej delikatne i soczyste. Królik charakteryzuje się lekkostrawnym, chudym mięsem o subtelnym smaku, który dobrze komponuje się z innymi mięsami, takimi jak wieprzowina czy wołowina. Użycie akurat tego rodzaju mięsa wcale nie jest jednak przypadkowe.

Dawniej często dodawano też mięso królicze, bo niemal każda rodzina na Śląsku hodowała własne króliki i króliczyna była najdostępniejszym mięsem – wyjaśnia Narodowe Centrum Kultury.

O czym pamiętać, robiąc kotlety mielone?

Żeby wasze kotlety mielone były cudownie puszyste, to pamiętajcie, by bułkę, której używacie zawsze moczyć w mleku, a nie wodzie. Cebulkę do mięsnej masy wcześniej podsmażcie na maśle. Podczas wyrabiania masy dolewajcie do niej stopniowo odrobinę lodowatej wody – wtedy stanie się bardziej zbita i pulchniejsza. Warto dodać do niej też troszkę tłuszczu w postaci oliwy z oliwek lub masła. Dzięki temu kotlety po usmażeniu będą bardziej soczyste. Z kolei, zanim przejdziecie do smażenia kotletów – zadbajcie o to, by tłuszcz był porządnie rozgrzany.

Podczas robienia kotletów mielonych bardzo ważne jest także to, jakich przypraw użyjecie. Zazwyczaj stawia się na pieprz, sól i majeranek, jednak warto dodać także pietruszkę i odrobinę lubczyku czy mielonej papryki. W ten sposób uzyskacie wyjątkowy smak i aromat tego dania.

