Dodaj to do naleśników zamiast mleka. Ten patent mojej babci polecam każdemu

Naleśniki to jedno z najbardziej lubianych dań zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Są proste w przygotowaniu, szybkie i niedrogie. Można je podawać na śniadanie, kolację, a nawet obiad – na słodko z dżemem, owocami czy czekoladą lub na wytrawnie z serem, szpinakiem lub mięsem. Opcji jest naprawdę dużo. Naleśniki są bardzo uniwersalną potrawą, dlatego często goszczą na stołach Polaków.

Co dodać do naleśników zamiast mleka?

Choć mleko wydaje się nieodłącznym składnikiem podczas przygotowywania naleśników, to okazuje się, że można je przygotować bez użycia tego produktu. Co więcej, w tej mniej klasycznej wersji danie to wyjdzie jeszcze smaczniejsze. To właśnie w ten sposób moja babcia zawsze przygotowuje naleśniki. Zamiast mleka używa ona jogurtu naturalnego. Dzięki temu są one „lekkie jak chmurka”.

Ciasto na naleśniki przygotowane z jogurtem naturalnym ma zazwyczaj gęstszą konsystencję niż to z mlekiem, co sprawia, że naleśniki wychodzą bardziej miękkie. Dzięki temu łatwiej jest je przewrócić na patelni, a po usmażeniu mają bardziej delikatną strukturę. Jeśli ciasto wydaje się zbyt gęste, wystarczy dodać odrobinę wody, aby uzyskać odpowiednią, lejącą się konsystencję.

O czym pamiętać, robiąc naleśniki?

Przygotowując naleśniki, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, ważne jest, aby ciasto miało odpowiednią konsystencję – powinno być nie za gęste, ale też nie za rzadkie. Idealne ciasto musi przypominać gęstą śmietanę. Po drugie, warto dobrze wymieszać składniki, aby uniknąć grudek. Przed smażeniem dobrze jest rozgrzać patelnię do odpowiedniej temperatury – będzie to gwarancją udanych naleśników już od „pierwszej próby” ich usmażenia. Na koniec pamiętaj, że po przewróceniu naleśnika na drugą stronę, nie powinno się go smażyć zbyt długo, żeby nie stał się suchy. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić superszybkie naleśniki bez mąki.

