Makaron i proste dodatki włóż do piekarnika. Ten szybki obiad zasmakuje każdemu

Zapiekanki to doskonały wybór na szybki i sycący obiad, który przypadnie do gustu każdemu. Można je przyrządzić na wiele sposobów – z makaronem, ziemniakami, ryżem czy warzywami, dzięki czemu nigdy się nie nudzą. Są proste w wykonaniu, a do ich zrobienia często wystarczą składniki, które już mamy w lodówce. Ostatnio hitem w moim domu stała się zapiekanka z makaronem, mięsem mielonym i serem.

Jak zrobić szybką zapiekankę makaronową z serem? Prosty przepis

Zapiekanka makaronowa z mięsem mielonym, serem żółtym i pieczarkami to idealny pomysł na sycący i niezwykle pyszny obiad. Wystarczy delikatnie podsmażyć mięso mielone, połączyć je z makaronem i kilkoma innymi produktami, a na koniec zapiec pod warstwą żółtego sera. Ten ostatni składnik sprawi, że każdy kęs zapiekanki będzie się przyjemnie ciągnąć. Pyszne, kremowe danie z pewnością przypadnie do gustu całej rodzinie.

Przepis: Zapiekanka z makaronem Ta zapiekanka smakuje wyjątkowo dobrze, każdy poprosi o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 806 w każdej porcji Składniki 2 cebule

25 dag pieczarek

2-3 ząbki czosnku

olej

60 dag mielonego mięsa

mielona papryka słodka i ostra

40 dag grubszego makaronu

150 ml śmietanki

1 jajko

30 dag żółtego sera

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie warzywNajpierw obierzcie cebulę i pokrójcie ją w kostkę. Pieczarki oczyśćcie, opłuczcie i pokrójcie w plasterki, a obrany czosnek przeciśnijcie przez praskę. Smażenie warzywRozgrzejcie na patelni 2 łyżki oleju. Wsypcie cebulę, pieczarki i czosnek. Całość smażcie przez około 10 minut i co jakiś czas mieszajcie. Po tym czasie dodajcie mięso mielone, przyprawy i smażcie przez kolejne 10 minut. Gotowanie makaronuW lekko osolonym wrzątku ugotujcie makaron al dente. Odcedźcie go. Przygotowanie zapiekankiDo naczynia żaroodpornego przełóżcie połowę makaronu. Na makaron wyłóżcie mięso, a później kolejną warstwę makaronu. Całość polejcie śmietanką wymieszaną z jajkiem i posypcie startym serem. Pieczcie przez około 30 minut w 180 stopniach Celsjusza.

Inne pomysły na zapiekanki z makaronem

Zapiekanki z makaronem to danie, które można przygotować na wiele różnych sposobów, dopasowując je do własnych upodobań, ale też tego, jakie składniki mamy aktualnie w lodówce. Takie makaronowe potrawy dobrze komponują się zarówno z mięsem, jak i warzywami. Można postawić na klasyczne połączenie makaronu z sosem pomidorowym i mięsem mielonym, ale też wybrać wersję wegetariańską z warzywami i beszamelem. Zapiekanki makaronowe można również wzbogacić o różne rodzaje mięsa, takie jak kurczak, kiełbasa czy nawet boczek, przez co będą jeszcze bardziej sycące. W wersji lżejszej świetnie sprawdzą się warzywa, na przykład. brokuły, szpinak, cukinia czy papryka, które nie tylko dodają smaku, ale także czynią danie bardziej wartościowym. Z kolei dodatek różnych serów czy sosów sprawia, że każda wersja smakuje inaczej. Warto postawić też na przyprawy i zioła, takie jak bazylia, oregano czy czosnek. Możesz też przygotować zapiekankę z kurczakiem w stylu amerykańskim, która z pewnością będzie ciekawym urozmaiceniem twojego codziennego menu.

