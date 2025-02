Odkryj przełomowy zamiennik kawy. „Napój Nomadów” pomaga schudnąć i obniża ciśnienie

Kawa to bezpieczny napój o dobroczynnym wpływie na organizm. Niektórym osobom może jednak bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przeciwskazaniem do picia „małej czarnej” są między innymi przewlekłe choroby układu pokarmowego (wrzody żołądka, kamica żółciowa etc.). Na szczęście istnieją różne zamienniki kofeinowego naparu. Warto zwrócić szczególną uwagę na jeden z nich – „napój Nomadów”. Kiedyś cieszył się on dużą popularnością. Z czasem został zapomniany. Tymczasem powinien wrócić do łask. Pozwala łatwiej utrzymać szczupłą sylwetkę i zachować świetną kondycję na lata.

„Napój Nomadów” – co to takiego?

Ten tajemniczy przydomek zyskała „kawa” z daktyli. Napój powstaje na bazie prażonych i mielonych pestek z owoców daktylowca. Kiedyś raczyli się nim Nomadowie przemierzający pustynie. Napar cieszy się dużą popularnością w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, ale budzi coraz większe zainteresowanie również w innych regionach świata. Można ją bez problemu kupić w Polsce. Znajduje się w ofercie wielu sklepów internetowych. Puszka o pojemności 200 gramów kosztuje około 45 złotych. Warto ponieść ten wydatek, bo daktylowa „kawa” świetnie smakuje i ma wiele cennych właściwości.

Jak działa „kawa” z daktyli?

„Kawa” z daktyli nie zawiera kofeiny, ale ma w swoim składzie mnóstwo innych cennych związków, które wywierają równie dobroczynny wpływ na umysł i ciało. Dostarcza sporej dawki antyoksydantów. Związki te spowalniają procesy starzenia poprzez zwalczanie szkodliwej aktywności wolnych rodników, czyli reaktywnych form tlenu. Ich rola sprowadza się do niwelowania stanów zapalnych tkanek, obniżania poziomu „złego cholesterolu” we krwi i wzmacniania odporności. Tym samym minimalizują prawdopodobieństwo rozwoju wielu rozmaitych schorzeń, takich jak na przykład miażdżyca, zakrzepica, udar mózgu, zawał serca czy choroby nowotworowe. W efekcie wydłużają życie i poprawiają jakość codziennego funkcjonowania.

„Kawa” daktylowa ma w swoim składzie również błonnik. To ważna informacja dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Ten składnik ułatwia bowiem odchudzanie. Przedłuża uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie usprawnia pracę jelit oraz przemianę materii. W rezultacie spalanie kalorii następuje szybciej, a kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii staje się znacznie prostsze. Co więcej, błonnik pokarmowy przeciwdziała nagłym „skokom” glukozy we krwi i napadom głodu. W dodatku reguluje wypróżnianie. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zaparć, wzdęć i innych dolegliwości gastrycznych, a także chorób układu pokarmowego (w tym raka jelita grubego).

Inne właściwości daktylowej „kawy”

„Napój Nomadów” zawiera mnóstwo mikroelementów, w tym spore ilości potasu, który odpowiada między innymi za przewodzenie impulsów nerwowych. Wspiera prawidłową pracę mięśni i redukuje wartości ciśnienia tętniczego. Odgrywa też ważną rolę w profilaktyce nadciśnienia tętniczego oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą to schorzenie (uszkodzenie siatkówki oka, niewydolność nerek itp.). W składzie daktylowej „kawy” znajdziemy również naturalne cukry, które wykazują łagodne właściwości pobudzające. Dostarczają energii i wzmacniają koncentrację.

Jak parzyć „kawę” z daktyli?

„Kawę” z daktyli parzy się dokładnie tak samo, jak klasyczną małą czarną. Wystarczy odmierzyć pożądaną porcję produktu (na przykład 5-10 gramów) i zalać gorącą wodą. Można ją również przygotować w wersji „na zimno” (z kostkami lodu). Napój ma lekko słodki smak, dzięki czemu nie trzeba go słodzić. Choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić go cukrem. Jeśli chcesz wzmocnić jego dobroczynne właściwości, możesz dorzucić do naparu kardamon, cynamon, odrobinę chili, goździki albo inne ulubione składniki.

