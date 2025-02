To tym nawykom Francuzki zawdzięczają smukłą sylwetkę. Polki powinny brać z nich przykład

Francja słynie z wyśmienitej kuchni i wielu różnych przysmaków. Croissanty, bagietki, słodkie tarty, sery… Wydawać, by się mogło, że w kraju nad Sekwaną trudno utrzymać szczupłą sylwetkę. W końcu nie sposób oprzeć się tylu pysznościom, które „czyhają” niemal za każdym rogiem. A jednak. Francuzkom udaje się zachować nienaganną figurę. Co więcej, nie wymaga to od nich żadnych specjalnych wyrzeczeń ani niezliczonej liczby godzin spędzonych na siłowni. A zatem, na czym polega sekret mieszkanek Paryża i innych regionów? Sprawdź.

Francuzki zwracają uwagę na jedzenie

Jednym z sekretów nienagannej figury Francuzek jest uważne jedzenie. Chodzi w tym przypadku nie tylko o staranne dobieranie produktów, które znają się na talerzu, ale przede wszystkim delektowanie się każdym, choćby najmniejszym posiłkiem. Spożywanie go bez pośpiechu, w spokojnej atmosferze. Z dala od telewizorów, telefonów komórkowych i innych rozpraszaczy, które we współczesnym świecie mocno angażują naszą uwagę.

Warto podkreślić, że jedzenie przy włączonym telewizorze czy z telefonem w ręku sprawia, że nie skupiamy się na spożywanym posiłku. W efekcie tracimy kontrolę nad przyjmowaną liczbą kalorii. Nie jesteśmy też w stanie właściwie zinterpretować sygnałów płynących z ciała. Nie gryziemy dokładnie wszystkich kęsów. W zasadzie połykamy jedzenie razem z dużą ilością powietrza. Wszystkie te czynniki zakłócają proces trawienia i sprawiają, że szybciej przybieramy na wadze. Zwiększają też ryzyko wystąpienia przykrych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, bóle brzucha czy mdłości.

Francuzki stawiają na małe porcje i świeże produkty

Dieta Francuzek opiera się przede wszystkim na świeżych owocach i warzywach. Pojawia się w niej również nabiał pod wieloma różnymi postaciami. Zawarte w nim białko usprawnia pracę jelit i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu francuskie kobiety nie przejadają się. Nie sięgają też zbyt często po niezdrowe przekąski, takie jak batony, ciastka czy chipsy. Jedzą częściej, ale wybierają mniejsze porcje. Nierzadko też serwują dania na małych talerzach. Dzięki temu udaje im się sprytnie oszukać mózg i zyskać poczucie, że zjadły bardzo dużo, choć rzeczywista liczba kalorii nie była aż tak wielka.

