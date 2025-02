Polacy rzadko sięgają po ten napój i wiele tracą. Pomaga na serce i wzmacnia odporność

Różnego rodzaju napoje mogą wspierać nasze samopoczucie i kondycję organizmu. Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze, wspomaga metabolizm. Napary ziołowe, takie jak rumianek czy mięta, uspokajają i pomagają w zasypianiu. Świeżo wyciskane soki warzywne dostarczają cennych witamin i minerałów. Z kolei soki owocowe, zwłaszcza te z cytrusów, pełne są witaminy C i działają przeciwzapalnie. Regularne picie takich napojów może więc pozytywnie wpłynąć na zdrowie. Warto sięgać jednak też po te mniej znane w Polsce napoje – jednym z nich jest woda kokosowa.

Woda kokosowa wzmacnia odporność i pomaga na serce

Woda kokosowa jest pozyskiwana z młodych owoców palmy, które są jeszcze zielone. Jest ona bogata w witaminę C (24 mg na porcję jednej filiżanki), a więc spożywanie tej wody korzystnie działa na naszą odporność. Trzeba pamiętać o tym, że witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który wspiera układ odpornościowy i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo wspomaga wchłanianie żelaza z roślinnych źródeł, co z kolei może zapobiegać anemii. To jednak nie koniec zalet picia wody kokosowej, ponieważ jej regularne spożywanie może przyczyniać się też do zmniejszenia ciśnienia krwi, a także obniżenia cholesterolu.

Jakie jeszcze właściwości ma woda kokosowa?

Dodatkowo woda kokosowa zawiera dużo magnezu, wapnia, potasu, fosforu, a także witamin z grupy B. To też naturalny izotonik, który doskonale nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity. Dodatkowo działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Woda kokosowa wspiera również funkcjonowanie nerek i może pomagać w zapobieganiu kamicy nerkowej. Poprawia także trawienie. To zdrowa i naturalna alternatywa dla słodzonych napojów. Jest niskokaloryczna, a więc będzie idealna również dla osób na diecie odchudzającej.

Ostrożność przy piciu wody kokosowej powinny jednak zachować osoby z wysokim poziomu potasu we krwi, a także niskim ciśnieniem tętniczym.

Czytaj też:

Kawa z tym dodatkiem to „turbodoładowanie” dla jelit. Piję ją regularnie, a kilogramy lecą w dółCzytaj też:

Regularnie piję ten napój zamiast kawy i chudnę. Podkręca trawienie i dodaje energii