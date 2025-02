Wypij szklankę tego płynu przed snem. Organizm ci podziękuje, a efekty poczujesz bardzo szybko

Właściwe nawodnienie to podstawa prawidłowego działania organizmu. Eksperci apelują, by pamiętać o tym nie tylko latem, ale również zimą. Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów wpływa pozytywnie nie tylko na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia, lecz także jakość nocnego wypoczynku. Zobacz, co daje picie wody przed snem. Lista korzyści jest naprawdę długa.

Dlaczego picie wody przed snem jest ważne?

Picie wody przed snem przynosi wiele rozmaitych korzyści. Usprawnia pracę układu krążenia i poprawia przepływ krwi. Jednocześnie reguluje ciśnienie i ułatwia regenerację mięśni oraz tkanek. W efekcie zmniejsza ryzyko występowania bolesnych skurczów. Przeprowadzone badania dowodzą, że nawet niewielkie odwodnienie wpływa negatywnie na jakość nocnego wypoczynku. Powoduje niepokój i rozdrażnienie, co może znacznie utrudniać zasypianie, a także sprzyjać częstemu wybudzaniu.

Co więcej, uzupełnienie płynów przed pójściem do łóżka wspiera trawienie i ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Pośrednio wspomaga więc utrzymanie prawidłowej masy ciała i zmniejsza ryzyko nadwagi. Ponadto odgrywa niezwykle istotną rolę w termoregulacji. Utrzymywanie temperatury ciała na optymalnym poziomie przekłada się natomiast na zdrowszy, spokojniejszy i głębszy sen.

Ile wody wypić przed snem?

W tym przypadku bardzo duże znaczenie ma ilość przyjmowanych płynów. Specjaliści radzą, by wypijać nie więcej niż szklankę wody przed zaśnięciem. Przekroczenie przywołanego „limitu” nierzadko przynosi skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast wspomagać, zaburzać nocny wypoczynek. Ważne jest również to, by nawadniać organizm o odpowiedniej porze. Najlepiej robić to nie później niż na dwie godziny przed planowanym pójściem do łóżka. Nieprzestrzeganie tej zasady zwiększa ryzyko wybudzeń w nocy z uwagi na częste wizyty w toalecie oraz potrzebę oddawania moczu.

