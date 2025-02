Lekarz poleca ten koktajl. Schudniesz 6 kg bez wysiłku, a napój zrobisz w 5 minut

Odpowiednia dieta jest jednym z kluczowych czynników składających się na sukces odchudzania. Jeśli chcesz rozprawić się z nadprogramowymi kilogramami, ogranicz spożycie wysokoprzetworzonej żywności. Postaw na warzywa, owoce i produkty z pełnego ziarna. Warto też – jak przekonuje lekarz Marek Skoczylas w jednym z opublikowanych materiałów – włączyć do codziennego jadłospisu pewien koktajl z paru prostych i łatwo dostępnych składników. Napój bowiem doskonale wspomaga redukcję masy ciała. Pozwala chudnąć bez wysiłku i uczucia głodu.

Jak zrobić koktajl odchudzający polecany przez lekarza?

Z tym zadaniem poradzi sobie każdy. Nie ma w nim bowiem żadnej „filozofii”. Wystarczy połączyć ze sobą poszczególne składniki w blenderze, a gotowy napój przelać do szklanek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dostosować podany przepis do indywidualnych upodobań. Można na przykład wymienić banana i ananasa na inne owoce (kiwi, pomarańcze, maliny etc.). Opcji jest naprawdę bardzo dużo.

Przepis: Koktajl bananowy z inuliną Poleca go znany ekspert. Jest pyszny, pożywny, a w dodatku pomaga schudnąć. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki 1 dojrzały banan

1 plaster świeżego ananasa

3/4 szklanki mleka lub napoju roślinnego bez cukru

2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

2 łyżeczki inuliny

korzeń imbiru

pół łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banana ze skórki. Zetrzyj na tarce 1,5-2 cm korzenia imbiru. Pokrój banana na mniejsze kawałki Łączenie składnikówWszystkie składniki na koktajl wrzuć do blendera i zmiksuj na gładką masę.

Jak działa bananowy koktajl odchudzający?

Napój swoje odchudzające właściwości zawdzięcza tworzącym go składnikom. Siemię lniane jest źródłem błonnika pokarmowego, który opóźnia opróżnianie żołądka i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie stabilizuje poziom cukru w organizmie, dzięki czemu zapobiega nagłym napadom głodu, a tym samym ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii.

Na uwagę zasługuje również inulina, która jest rodzajem błonnika. Można ją bez większego problemu kupić w stacjonarnych i internetowych sklepach ze zdrową żywnością. Stanowi doskonałą pożywkę dla pożytecznych bakterii zasiedlających układ pokarmowy. Poprawia mikroflorę jelitową. Przeprowadzone badanie wykazują, że osoby z nadwagą i otyłością mają mniej zróżnicowany skład mikrobiomu. Co więcej, przeważają w nim szkodliwe szczepy, które wywołują stany zapalne oraz zaburzenia gospodarki hormonalnej. Wpływają negatywnie między innymi na poziomy głodu i sytości, co ma bardzo duże znaczenie w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów.

Odchudzające właściwości wykazują też przyprawy obecne w koktajlu, czyli cynamon i imbir. Pierwszy z wymienionych dodatków zawiera aldehyd cynamonowy. Związek ten, podobnie jak błonnik, spowalnia opróżnianie żołądka, zmniejsza apetyt i przyspiesza spalanie kalorii. Imbir również usprawnia metabolizm. Ponadto niweluje stany zapalne i wzmacnia odporność organizmu.

Odchudzająca moc koktajlu z inuliną

Przedstawiony wyżej koktajl pozwala zrzucić około 6 kilogramów w ciągu roku, przy założeniu, że nie wykonujemy żadnego dodatkowego wysiłku. To niby niewiele, ale jak podkreśla lekarz Marek Skoczylas, każdy, kto choć raz próbował schudnąć doskonale wie, że nierzadko pozbycie się nawet jednego kilograma może być sporym wyzwaniem.

