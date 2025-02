Ekspert: to genialny dodatek do kawy. Ma 3 razy mniej kalorii niż cukier i świetnie działa na jelita

Kawa to nie tylko napój, ale dla wielu z nas codzienny rytuał, bez którego trudno rozpocząć dzień. Pijemy ją rano, by dodać sobie sił, w pracy dla chwili przerwy, a popołudniami w towarzystwie przyjaciół. Dla wielu osób kawa to coś znacznie więcej, niż tylko zawarta w niej kofeina, która sprawia, że nie jesteśmy śpiący. Ten napój można też serwować na naprawdę wiele sposobów, dodając do niego między innymi miód, mleko, ale też przyprawy takie jak cynamon i kakao. Okazuje się, że genialnie sprawdza się jeszcze jeden dodatek.

Niestandardowy dodatek do kawy

Dość niestandardowym dodatkiem do kawy jest inulina. Większość Polaków jednak nie wie, co to jest, a w konsekwencji – niestety nie korzysta też z jej dobroczynnych właściwości. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, czym dokładnie jest ten produkt.

Inulina to naturalny związek zaliczany do fruktooligosacharydów, który na skalę przemysłową jest pozyskiwany z topinamburu, a jego innymi źródłami są między innymi cykoria, mniszek lekarski, łopian czosnek i cebula – wyjaśnił.

Specjalista wytłumaczył, że inulina jest sprzedawana w postaci białego proszku, który odznacza się bardzo dobrą rozpuszczalnością, dzięki czemu można go dodawać do różnego rodzaju napojów, w tym między innymi kawy.

Dlaczego warto dodawać inulinę do kawy?

Jednym z atutów inuliny jest to, że jest ona składnikiem niskokalorycznym – dostarcza aż trzy razy mniej kalorii niż cukier.

Do tego odznacza się ona delikatną słodyczą, która bardzo dobrze komponuje się z kawą – powiedział dietetyk.

Ekspert dodał, że inulina ma wiele właściwości prozdrowotnych udokumentowanych w literaturze naukowej.

Przede wszystkim wpływa korzystnie na pracę i stany naszych jelit. Mam tu na myśli to, że poprawia perystaltykę jelit, za sprawą czego zapobiega przewlekłym zaparciom lub pomaga je złagodzić, jeśli już one wystąpiły. Poza tym inulina ma działanie prebiotyczne, czyli jest ona odżywką dla dobroczynnych bakterii obecnych w jelitach. Badacze wykazali, że spożywanie inuliny prowadzi do wzrostu liczebności korzystnych dla zdrowia bakterii z gatunku Bifidobacterium – wyjaśnił dietetyk.

To jednak nie wszystkie zalety inuliny. Dietetyki podał jeszcze kilka przykładów, dlaczego warto dodawać ją do swojej kawy.

Do tego usprawnia ona wchłanianie składników mineralnych z przewodu pokarmowego, takich jak magnez, wapń, cynk i miedź. Na tym jednak nie kończą się efekty prozdrowotne inuliny. Literatura fachowa pokazuje, że inulina korzystnie obniża skurczowe ciśnienie krwi, redukuje poziom trójglicerydów i to nawet aż o 20 mg/dl, a także prowadzi do obniżenia stężenia glukozy we krwi na poziomie około 10 mg/dl, co należy uznać za bardzo dobrą skuteczność działania – wytłumaczył dr Bartosz Kulczyński.

Dodatkowo inulina obniża poziom kwasu moczowego we krwi, którego nadmiar szkodzi naszemu zdrowiu.

Czytaj też:

Lekarz poleca ten koktajl. Schudniesz 6 kg bez wysiłku, a napój zrobisz w 5 minutCzytaj też:

Nowe badania potwierdzają korzyści zdrowotne. Sięgaj po ten napój właśnie wtedy