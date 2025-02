Lidl „ścina” cenę masła prawie o połowę. Taka okazja trwa tylko przez jeden dzień

Ceny masła „poszybowały” w górę, dlatego najlepiej jest kupować je na promocjach. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie i podreperowanie domowego budżetu. Ważne jednak, żeby regularnie przeglądać gazetki promocyjne i „polować” na masło tam, gdzie akurat jest w okazyjnej cenie.

Tanie masło w Lidlu

Teraz takie naprawdę tanie masło można będzie kupić w Lidlu. Okazyjną ceną zostanie objęte masło ekstra 83% marki „Pilos”. Za jedno opakowanie zapłacicie tylko 4 zł 75 gr. Oznacza to, że ten produkt można będzie nabyć aż o 40 procent taniej w porównaniu do ceny regularnej, która wynosi 7 zł 99 gr. Jest jednak warunek – tak dobra cena obowiązuje tylko przy zakupie trzech sztuk masła. W praktyce oznacza to, że kupując tylko jedno lub dwa opakowania tego tłuszczu, trzeba będzie zapłacić wyższą sumę. Promocja potrwa tylko jeden dzień – będzie obowiązywać w sobotę (01.03), a więc nie można tego dnia zwlekać z zakupami. Pamiętajcie, że tanie masło jest teraz bardzo pożądane, a więc szybko pewnie zostaną tylko puste pułki, dlatego na zakupy najlepiej wybrać się przed południem.

Czy masło można mrozić?

Masło można mrozić i jest to świetny sposób na jego dłuższe przechowywanie. Najlepiej podzielić je na mniejsze porcje, aby łatwiej było je później rozmrażać. Masło należy umieścić w szczelnym opakowaniu, na przykład w oryginalnym papierze i dodatkowo w woreczku strunowym lub folii aluminiowej, aby zapobiec wchłanianiu zapachów z zamrażarki. W takich warunkach może być przechowywane nawet do 9 miesięcy. Przed użyciem warto je rozmrażać powoli w lodówce, aby zachowało swoją konsystencję i smak.

Masło możecie zrobić też w domu samodzielnie i wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Zobaczcie, jak zrobić masło z jednego składnika, który większość z was ma w lodówce.

