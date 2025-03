Nie dodawaj tego popularnego składnika do koktajlu. Dietetyk ostrzega: będzie mniej zdrowy

Koktajle to pyszne i zdrowe napoje, które powstają z miksowania świeżych owoców, warzyw, jogurtu, mleka roślinnego lub wody. Są bogate w witaminy, minerały oraz błonnik, przez co ich picie wspiera trawienie i wzmacnia odporność. Dostarczają też energii i pomagają utrzymać dobrą kondycję organizmu. Można dodać do nich też różnego rodzaju superfoods, takie jak nasiona chia, siemię lniane czy na przykład płatki owsiane lub otręby. Regularne picie takich koktajli to świetny sposób na uzupełnienie codziennej diety i dbanie o zdrowie w smaczny sposób.

Czego lepiej nie dodawać do koktajlu? Rada dietetyka

Jeśli uwielbiasz koktajle czy smoothie i często dodajesz do niego banana, to kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, odradza niestety robienie tego.

Ja bym chciała powiedzieć, żebyście tego raczej nie robili i to nie ze względu na to, że w bananie jest trochę cukru. Chodzi o to, że banan zawiera sporą zawartość enzymu, który się nazywa „oksydazą polifenolową”. I ten enzym rozkłada bardzo dobre i przeciwzapalne polifenole, jakimi są flawony – powiedziała specjalistka.

Ekspertka wyjaśniła, że podczas robienia takiego koktajlu chodzi przecież między innymi o to, by był on antyzapalny, a w konsekwencji po prostu nam pomagał.

Dodatek bananów będzie powodował, że te właściwości przeciwzapalne będą zredukowane – wyjaśniła.

Jak podkreśla specjalistka – oczywiście możemy powiedzieć „no i co z tego, nic się nie stanie”, jeśli dodamy banana, jednak niektórym bardzo zależy na tym, by ich koktajle były naprawdę prozdrowotne. Profesor Stachowska proponuje, by zrobić koktajl, wrzucając tam różne inne owoce, a banana zjeść po prostu jakiś czas później.

Wtedy ten koktajl może nie będzie taki smaczny, ale na pewno będzie bardziej bogaty w związki flawonowe – podsumowała ekspertka.

O czym pamiętać robiąc koktajle?

Przygotowanie zdrowego koktajlu to świetny sposób na dostarczenie organizmowi witamin i minerałów. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach podczas jego przyrządzania. Przede wszystkim takie koktajle najlepiej jest wypijać zaraz po ich przygotowaniu. Witaminy są ulotnymi substancjami, które łatwo ulegają zniszczeniu pod wpływem wielu czynników, takich jak między innymi temperatura, dostęp powietrza czy światło. Jeśli jednak nie możesz wypić koktajlu zaraz po jego zrobieniu, to zadbaj o to, by schować go do lodówki w szczelnie zamkniętym pojemniku. Pamiętaj też o różnorodności podczas przygotowania tego napoju i sięgania po różne warzywa i owoce. Można również wzbogacić koktajl o zdrowe tłuszcze, na przykład nasiona chia, orzechy lub awokado. Należy unikać dosładzania koktajli cukrem – lepiej postawić na naturalną słodycz owoców.

Czytaj też:

Ten koktajl to „zastrzyk energii” o poranku. Poleciła mi go zamiast kawy koleżanka z pracyCzytaj też:

Jedz je zamiast płatków owsianych. Działają jak „szczoteczka” na jelita i pomagają schudnąć