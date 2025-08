Chcesz lepiej się czuć? Dietetyk ujawnia 3 nawyki, które warto zmienić już dziś

Dla naszego zdrowia niezwykle ważne są odpowiednie nawyki – często to drobne czynności, które jednak znacząco wpływają na ogólną kondycję organizmu. Wśród ważnych czynników należy wymienić między innymi ruch, ale również zbilansowaną dietę. Istotne jest, żeby unikać przetworzonego jedzenia, a także zbyt dużych ilości soli czy czerwonego mięsa. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński ma jednak jeszcze kilka rad, które warto wdrożyć w życie.

Nieodpowiedni tłuszcz do smażenia

Ekspert zauważył, że to, co z pewnością przyniesie korzyść naszemu zdrowiu, to stosowanie odpowiedniego tłuszczu do smażenia.

Niestety wciąż obserwuję, że część z nas używa do smażenia oleju słonecznikowego. A trzeba wiedzieć, że jest to chyba najgorszy rodzaj tłuszczu, jeśli chodzi o obróbkę termiczną. A to dlatego, że olej słonecznikowy obfituje w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które w wyniku działania wysokiej temperatury ulegają przekształceniu do toksycznych związków – powiedział.

Specjalista polecił więc zamienić ten olej na oliwę z oliwek, olej z awokado czy smalec z gęsi (ze względu na zawartość tłuszczów nasyconych trzeba stosować go z umiarem).

Zadbaj o różnorodność w diecie

Dr Bartosz Kulczyński wyjaśnił, że ważnym nawykiem, który niezmiernie wpływa na nasze zdrowie, jest dbanie o różnorodność swojej diety. Nie należy więc ograniczać się do jedzenia kilkunastu ulubionych produktów, tylko włączyć do swojej diety jak najszerszą gamę. Powinny się w niej znaleźć warzywa i owoce, zboża, różne rodzaje mięs, serów itp.

Warto bowiem wiedzieć, że im większa różnorodność, tym większa szansa, że dostarczymy naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w zadowalających ilościach. Poza tym na takiej bioróżnorodności skorzystają również bakterie jelitowe – wyjaśnił.

Nie doprowadzaj do odwodnienia

Ekspert wspomniał też o tym, jak ważne jest dostarczanie do organizmu odpowiedniej ilości wody.

Jeżeli chodzi o regularne, codzienne czynności, które będą sprzyjały zdrowiu, to nie sposób nie wspomnieć też o prawidłowym nawodnieniu, czyli dostarczaniu zadowalających ilości płynów. Bazując na literaturze fachowej, każdy z nas powinien dostarczać około 30 mililitrów płynów na kilogram masy ciała – podsumował dietetyk.

