Ten koktajl to „zastrzyk energii” o poranku. Poleciła mi go zamiast kawy koleżanka z pracy

Koktajle to doskonały sposób na dostarczenie organizmowi witamin i składników odżywczych w smacznej i lekkiej formie. Dzięki świeżym owocom, warzywom i zdrowym dodatkom, takim jak jogurt, mleko roślinne czy siemię lniane lub nasiona chia, stanowią pełnowartościowy posiłek. Świetnie sprawdzają się na lekkie śniadanie, dodając energii na cały dzień. Dodatkowo są szybkie w przygotowaniu, co również jest wielką zaletą, gdy na przykład spieszymy się do pracy.

Ten koktajl to „zastrzyk energii” o poranku

Koktajl z ananasa, banana i miodu to doskonały sposób na rozpoczęcie dnia. Jest pełen naturalnej słodyczy, a jednocześnie dostarcza energii i cennych składników odżywczych. Ananas orzeźwia i wspomaga trawienie, banan dodaje kremowej konsystencji i syci, a miód nie tylko wzbogaca smak, ale także wzmacnia odporność. Istotne jest też to, że ananas zawiera mangan, a banany duże ilości potasu, co również przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Taki koktajl to idealna alternatywa dla porannej kawy.

Składniki 1/2 ananasa

1 banan

1 łyżka miodu

1/2 szklanki mleka Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw obierzcie banana i ananasa, a następnie pokrójcie te owoce na mniejsze części. Miksowanie składnikówWrzućcie wszystkie składniki do blendera, dodajcie mleko i miksujcie do momentu, aż uzyskacie gładką konsystencję.

Co więcej, koktajl z bananami to świetny sposób na wykorzystanie tych owoców, gdy zaczynają już brązowieć i tracą swoją jędrność. Dojrzałe banany są nawet lepsze do koktajli, ponieważ są słodsze.

O czym pamiętać, przygotowując koktajle?

Przygotowując koktajle, warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, wybieraj świeże i dojrzałe owoce – dzięki temu koktajl będzie smaczniejszy i bardziej wartościowy. Ważne jest również, by dodawać źródło białka lub zdrowych tłuszczów, czyli na przykład jogurt, mleko roślinne, orzechy czy nasiona. Dzięki temu napój ten będzie też bardziej sycący. Pamiętaj także, żeby unikać nadmiaru cukru – owoce same w sobie są wystarczająco słodkie, a jeśli chcesz podkreślić smak, sięgnij po miód, syrop klonowy lub daktyle. Dobrze jest też eksperymentować z dodatkami, takimi jak cynamon, imbir lub wanilia. Koniecznie zobacz też, czego pod żadnym pozorem nie dodawać do koktajli, ponieważ będą wtedy mniej zdrowe.

