Dodaj to do owsianki zamiast mleka. Rozrusza trawienie, pomoże w odchudzaniu

Polacy bardzo lubią jeść owsiankę, ponieważ jest smaczna, sycąca i zdrowa. Można przygotować ją na wiele sposobów, co sprawia, że nigdy się nie nudzi. Można dodać do niej różne składniki, takie jak owoce, orzechy, miód, cynamon czy kakao, aby nadać jej wyjątkowy smak. Owsiankę najczęściej gotuje się na bazie mleka lub wody. Okazuje się, że zamiast tego można wykorzystać znacznie lepszy produkt.

Dodaj to do owsianki zamiast mleka

Przygotowując owsiankę, warto nieco poeksperymentować i zamiast mleka postawić na inny produkt, o którym Polacy coraz częściej zapominają. A szkoda, bo jest niezwykle zdrowy. Chodzi o kefir, czyli napój powstały ze sfermentowanego mleka, wzbogaconego o bakterie i drożdże. Stymuluje on produkcję żółci oraz soków trawiennych, wspiera prawidłową perystaltykę jelit. Dodatkowo ułatwia odchudzanie – dostarcza niewielkich ilości kalorii (kaloryczność kefiru to około 51 kcal w 100 g), a także przyczynia się do oczyszczania organizmu z toksyn. Dodatkowo przyspiesza on przemianę materii, co jest niezwykle istotne, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami.

Dlaczego warto włączyć kefir do swojej diety?

Kefir to niezwykle zdrowy napój, który warto włączyć do codziennej diety. Jest bogaty w probiotyki, które wspierają prawidłową florę bakteryjną jelit, poprawiając trawienie i wzmacniając odporność. Zawiera także białko, wapń oraz witaminy z grupy B, które wspierają zdrowie kości. Regularne spożywanie kefiru może pomóc w redukcji stanów zapalnych, a także podnosi odporność całego organizmu. Dzięki swoim właściwościom wspomaga także pracę układu pokarmowego i może być szczególnie korzystny dla osób z nietolerancją laktozy, ponieważ zawiera mniej laktozy niż mleko. Kefir wspomaga także pracę układu nerwowego, a także wpływa na poprawę kondycji skóry i włosów, jeśli spożywamy go regularnie.

