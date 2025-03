Dobre masło niemal za półdarmo, a olej za 1 zł. Zaoszczędzisz tylko w te dni

Promocje na masło i olej są skierowane do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz posiadać specjalną kartę lub zainstalować w telefonie dedykowaną aplikację. Spełnienie tych warunków jest bardzo proste i nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Wystarczy pobrać odpowiednie oprogramowanie ze sklepu internetowego albo poprosić o kartę przy kasie w sklepie. Pamiętaj też, że rabaty są naliczane dopiero przy zakupie określonej liczby produktów i obowiązują w konkretne dni. Sprawdź szczegóły.

Masło za mniej niż 5 złotych w Biedronce

Promocja dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina. Teraz za kostkę o wadze 200 gramów zapłacisz 4 złote i 75 groszy. To 40 procent mniej niż zwykle. Cena regularna wynosi bowiem niespełna 8 złotych. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero w momencie, gdy kupisz co najmniej 3 opakowania smarowidła za jednym razem. Nie zapominaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – na klientów nałożono limity. Nie można nabyć więcej niż sześć sztuk masła na jedno konto Moja Biedronka. Ta oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 5 marca 2025 roku.

Pamiętaj, by przechowywać zakupione zapasy tłuszczu w odpowiednich warunkach. Smarowidło powinno leżeć w lodówce, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Kostki, których nie zużyjesz od razu, możesz spokojnie zamrozić. W ten prosty sposób wydłużysz ich trwałość nawet do sześciu miesięcy.

Inne ciekawe oferty w Biedronce

Zasady promocji są banalnie proste. Wystarczy, że kupisz litr oleju Wybornego, wtedy drugą butelkę tłuszczu dostaniesz za złotówkę. Możesz wybierać spośród takich produktów jak olej rzepakowy, słonecznikowy czy olej z dodatkiem oliwy z oliwek i łączyć je w zestawy „1+1”. Rabat będzie dotyczyć najtańszego spośród wybranych towarów. Obowiązuje też limit – podczas jednego dnia trwania promocji nie można kupić więcej niż 4 butelki oleju (w tym dwie za złotówkę). Dobra wiadomość jest taka, że akcja trwa od poniedziałku do soboty (3-8 marca 2025). Masz więc dużo czasu na zakupy i możesz zrobić spore zapasy.

Biedronka mocno obniża też ceny cukru. Jeśli udasz się do sklepu w poniedziałek, wtorek lub środę (3-5 marca) i włożysz do koszyka 5 kilogramów słodkich kryształków, to cena jednego opakowania „spadnie” do złotówki i 75 groszy. Regularny koszt wynosi niespełna 3 złote. Promocja obejmuje produkty następujących marek: Sweet Family, Królewski, Polski Cukier oraz Diamant.

