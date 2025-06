Dietetyczka zdradza: obiad za 15 zł w 15 minut z 4 składników. Efekt Cię zaskoczy

Wiele osób wychodzi z założenia, że przyrządzenie pełnowartościowego obiadu wymaga sporo wysiłku i wielu godzin spędzonych w kuchni. To nieprawda. Czasem wystarczy 15 minut, by „wyczarować” coś pysznego, a zarazem zdrowego. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiednich składników. Co ważne, wcale nie chodzi o drogie ani wyrafinowane artykuły spożywcze. W popularnych sieciach handlowych można znaleźć wysokogatunkowe wyroby, które wcale nie kosztują fortunę. Dowodów na potwierdzenie tej tezy dostarcza jeden z ostatnich materiałów, jakie w mediach społecznościowych opublikowała dietetyczka Dominika Hatala. Ekspertka wybrała się do Biedronki i zrobiła zakupy za 15 złotych. Zaopatrzyła się w cztery produkty, a potem pokazała, jak przygotowywać z nich zbilansowane danie.

Jak skomponować pełnowartościowy posiłek?

Dobrze skomponowany posiłek powinien zawierać białka, węglowodany, zdrowe tłuszcze oraz błonnik. Połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że danie stanowi „zastrzyk energii” i zapewnia uczucie sytości na długo. Dzięki temu hamuje apetyt na niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski i niweluje potrzebę podjadania. To z kolei pozwala łatwiej kontrolować masę ciała i zmniejszyć ryzyko przyjmowania nadprogramowych kalorii. Teoria brzmi świetnie, ale jak wcielić ją w życie? Wystarczy wybrać odpowiednie produkty. Dominika Hatala sięgnęła po:

pełnoziarnisty makaron Pastani – źródło błonnika pokarmowego i węglowodanów złożonych,

gotowe pesto z bazylii GustoBello – zawiera oliwę z oliwek i orzechy, które dostarczają zdrowych kwasów tłuszczowych,

pomidorki koktajlowe – mają w składzie witaminę C i likopen (jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy),

mozzarella light – obfituje w łatwoprzyswajalne białko i wapń.

Przyrządzenie dania – jak zauważa Dominika Hatala – zajmuje niecałe 15 minut. Trzeba tylko ugotować makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a potem wymieszać go z pesto. Na koniec wystarczy dodać pokrojone warzywa i ser.

Inna propozycja ekspresowego i zdrowego obiadu

Jeśli szukasz innego pomysłu na ekspresowy i pożywny obiad, możesz sięgnąć po różnego rodzaju „gotowce” dostępne w ofercie Biedronki, na przykład wędzonego łososia, gotowane ziemniaki i gotowaną marchewkę. Te trzy proste produkty w zupełności wystarczą, by stworzyć pełnowartościowy posiłek w bardzo krótkim czasie. To idealna propozycja dla osób zabieganych i zapracowanych.

