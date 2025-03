To najgorszy czosnek, jaki kupują Polacy. Może on zawierać chemikalia, pleśń i grzyby

Czosnek zawiera cenne związki bioaktywne. Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. Hamuje rozwój patogenów. Obniża ciśnienie tętnicze oraz stężenie glukozy we krwi. Zwiększa też wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Trzeba jednak podkreślić, że nie każdy okaz czosnku, jaki znajdziemy w sklepach wykazuje tak dobroczynny wpływ na organizm. Niektóre mogą mu wręcz zaszkodzić. Sprawdź, jakie warzywa lepiej omijać szerokim łukiem.

Jakiego czosnku lepiej unikać?

Eksperci przestrzegają przed włączaniem do diety czosnku pochodzącego z Chin. Warzywa w Azji zazwyczaj są uprawiane bez należytej kontroli. Nie podlega tak restrykcyjnym normom, jak produkty sprzedawane w Europie. W związku z tym jego jakość często pozostawia wiele do życzenia. Chiński czosnek nierzadko jest „napakowany” antybiotykami oraz konserwantami. Przed wysyłką na „stary kontynent” pryska się go zwykle specjalnymi środkami chemicznymi, by przetrwał transport i jak najdłużej zachował świeżość. Te wszystkie zabiegi wywierają jednak negatywny wpływ na jakość warzywa. Nie są też obojętne dla ludzkiego organizmu. Sprzyjają występowaniu wielu problemów zdrowotnych. Mogą nasilać stany zapalne tkanek, osłabiać odporność, a także wywoływać różnego rodzaju alergie.

Po czym rozpoznać chiński czosnek?

Chiński czosnek jest na ogół większy od swoich europejskich odpowiedników. Cechuje go też zwykle bardziej regularny kształt i biała barwa. Może też wydzielać mniej intensywny aromat i mieć bardziej słodkawy smak. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku wiele zależy od odmiany warzywa. Nie ulega natomiast wątpliwości, że okazy pochodzące z Państwa Środka kosztują mniej niż te ze „starego kontynentu”. To właśnie niska cena jest jednym z najważniejszych powodów, dla których chiński czosnek cieszy się tak dużą popularnością na rynku. Warto też podkreślić, że czosnek chiński nie kiełkuje, nawet gdy przechowujemy go przez dłuższy czas.

Kto nie powinien spożywać czosnku?

Czosnek ma wiele cennych właściwości. U niektórych osób z wrażliwym układem pokarmowym może jednak wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Chodzi między innymi o bóle brzucha, biegunki, nudności czy wzdęcia. Należy również pamiętać, że czosnek wchodzi w interakcje z niektórymi przyjmowanymi lekami, na przykład przeciwzakrzepowych czy obniżających stężenie glukozy we krwi. Przeciwskazaniem do spożywania czosnku jest również alergia na przywołane warzywo. Co więcej, nie powinny po niego sięgać osoby, które niedawno przeszły zabieg chirurgiczny lub mają planowaną operację.

