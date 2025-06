Zastosuj te triki i przestań wreszcie podjadać. Dietetyczka: to naprawdę działa

Podjadanie to jedna z głównych przeszkód w skutecznym zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Potrafi w mgnieniu oka zniweczyć wszystkie osiągnięte dotychczas efekty i zniechęcić do podejmowania kolejnych prób. U jego podłoża leży zwykle wiele różnych czynników, między innymi głód, stres, silne emocje czy wyuczone nawyki (na przykład spożywanie przekąsek podczas oglądania telewizji). Często bardzo trudno sobie z nim poradzić, ale nie jest to awykonalne. Jak się z pozbyć tego uporczywego problemu? Na to pytanie odpowiedziała w jednym ze swoich postów dietetyczka Joanna Kryształ. Patenty polecane przez ekspertkę każdy może wprowadzić do swojej rutyny. Bez ponoszenia dużych kosztów. Sprawdź, czy je znasz.

Skuteczne patenty na podjadanie

Zacznij od ograniczenia liczby nabywanych przekąsek. Nie kupuj słodyczy na zapas. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko sięgania po niezdrową żywność w chwilach stresu i emocjonalnego napięcia. Zamiast zaopatrywać się w całe pudełko czekoladek czy innych słodkości, postaw na mniejsze porcje, na przykład jednego cukierka. Zadbaj o regularne jedzenie. Długie przerwy między posiłkami powodują też nagły spadek poziomu glukozy we krwi. Organizm dąży do szybkiego uzupełnienia deficytów. W rezultacie rośnie ryzyko „rzucania się” na zawartość lodówki i przyswajania zbyt dużej liczby kalorii. Pamiętaj też, by nie spożywać śniadań, obiadów czy kolacji w pośpiechu. Zanim usiądziesz do stołu, wyłącz telewizor i telefon komórkowy. Dzięki temu łatwiej ci będzie skupić się na tym, co wylądowało na talerzu. Warto uważnie i powoli przeżuwać każdy kęs. Pozwoli ci to szybciej osiągnąć uczucie sytości i zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się dolegliwości gastrycznych.

Gdy pojawia się ochota na słodkie, ustaw budzik na 5 minut. Napij się wody, zaobserwuj z czego ten impuls wynika (czy to nie stres/smutek). Dopiero potem zdecyduj czy chcesz sięgnąć po przekąskę – podpowiada Joanna Kryształ.

Ekspertka radzi też, by zadbać o odpowiednią jakość oraz długość nocnego wypoczynku. Zaburzenia snu utrudniają nie tylko koncentrację, ale również kontrolowanie apetytu. Przeprowadzone badania dowodzą, że osoby niewyspane mają większą tendencję do przybierania na wadze.

Zasada 80/20 pomoże ci schudnąć

Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – odchudzanie nie oznacza konieczności stosowania restrykcji żywieniowych. Jedz to, co lubisz zgodnie z zasadą 80/20. Osiemdziesiąt procent diety powinno zająć tak zwane zdrowe jedzenie. Reszta to tak zwane małe przyjemności, czyli na przykład słodycze. Wdrożenie tej reguły w życie jest bardzo proste. Wystarczy na przykład dorzucić kilka kostek czekolady do owsianki czy wzbogacić pizzę o więcej warzyw.

Czytaj też:

Groźny składnik w jogurcie z Biedronki. Naukowcy biją na alarm: „może upośledzać barierę jelitową”Czytaj też:

Nie uwierzysz, co robię z pestką awokado. Jelita działają perfekcyjnie dzięki patentowi Lewandowskiej