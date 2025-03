Ten olej jest lepszy niż oliwa z oliwek, a Polacy o nim zapomnieli. Pomaga na stawy, wątrobę i odporność

Zdrowa dieta ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję organizmu. Spożywając odpowiednie produkty, możemy zadbać o serce, układ odpornościowy oraz ogólną witalność. Świadome wybory żywieniowe mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia na długie lata. Najczęściej dbamy o to, żeby w naszej diecie znalazły się owoce, warzywa, a także produkty pełnoziarniste. Niezwykle ważne jest też postawienie na zdrowe tłuszcze. Dobrze jest więc włączyć do swojej diety olej rydzowy, czyli „płynne złoto” dla naszego organizmu.

Olej lepszy niż oliwa z oliwek

Olej rydzowy wytwarzany jest z lnianki siewnej. Jest ona nazywana również rydzem, ponieważ jej nasiona mają rudawą barwę. W ten sposób otrzymuje się olej o bardzo wysokiej wartości odżywczej. Jest on jednak zdecydowanie niedoceniany przez Polaków. Ma on wysoki potencjał antyoksydacyjny – oznacza to, że pomaga neutralizować wolne rodniki, których nadmiar przyspiesza starzenie, ale też zwiększa możliwość wystąpienia różnych chorób.

Taki olej rydzowy ma charakterystyczny, lekko orzechowy smak z delikatną nutą cebuli. Idealnie sprawdzi się na przykład do sałatek. Należy jednak pamiętać o tym, że olej rydzowy trzeba spożywać na zimno.

Jakie właściwości ma olej rydzowy?

Olej rydzowy wyróżnia się bogactwem cennych składników odżywczych, które wspierają zdrowie. Wykazuje on między innymi działanie przeciwzapalne, dzięki czemu zapobiega rozwojowi reumatoidalnemu zapaleniu stawów, a także łagodzi dolegliwości bólowe w przypadku już pełnoobjawowej choroby. Jego spożywanie wspiera także zdrowie wątroby i wspomaga odporność, co jest niezwykle istotne w okresie jesienno-zimowym. Jest doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza omega-3 i omega-6, które pomagają regulować poziom cholesterolu oraz wspierają pracę serca i układu nerwowego. Dodatkowo, olej rydzowy wspomaga procesy detoksykacyjne, ułatwiając usuwanie szkodliwych substancji z organizmu. Ten olej może także korzystnie wpływać na kondycję skóry, włosów i paznokci.

