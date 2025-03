Lekarz: pij ją codziennie, a wyraźnie poprawisz krążenie. Ekspert odkrywa tajniki znanego napoju

Ważną rolę w profilaktyce chorób układu krążenia odegrać może, jak przekonuje lekarz Marek Skoczylas, herbata. Nie chodzi jednak o zwykły napar, jaki na co dzień pijamy do śniadania, obiadu czy kolacji, lecz naturalny energetyk, którym ochoczo raczyli się Inkowie. Napój nie budzi jeszcze tak dużego zainteresowania, jak choćby kawa, ale jego popularność z dnia na dzień rośnie. Zobacz, dlaczego warto włączyć go do diety.

Naturalny energetyk Inków, czyli co?

Naturalnym energetykiem Inków nazywana bywa yerba mate. To napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego. Przypisuje mu się silne właściwości pobudzające. Zawarta w nim kofeina dodaje energii, niweluje senność oraz zmęczenie, a jednocześnie usprawnia funkcjonowanie poznawcze. Wzmacnia koncentrację i poprawia pamięć. Co więcej, regularne picie napoju sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Hamuje uczucie głodu, dzięki czemu ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Jednocześnie przyspiesza przemianę materii.

Jak yerba mate wpływa na krążenie?

Pobudzające i odchudzające właściwości yerba mate nie są żadną tajemnicą. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak napar wpływa na układ krążenia. Tę kwestię poruszył lekarz Marek Skoczylas w jednym z najnowszych nagrań udostępnionych w sieci. Napój zmniejsza lepkość krwi, poprawia mikrokrążenie oraz usprawnia przepływ krwi przez naczynia krwionośne. Zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, które nierzadko prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład zawał mięśnia sercowego, udar mózgu czy zatorowość płucna.

Ta właściwość jest na miarę złota [...] Uważam, że jedna szklanka yerby dziennie to jest naprawdę sprawdzony sposób na poprawę zdrowia – podkreśla Marek Skoczylas.

Jednocześnie ekspert zauważa, że nie należy wskazanej dawki naparu przekraczać. Jego nadmiar może przynieść bowiem skutek odwrotny od zamierzonego i negatywnie wpłynąć na organizm. Specjalista przestrzega również przed piciem gorącego napoju. Płyny o wysokiej temperaturze mogą bowiem zwiększać ryzyko powstawania chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka przełyku.

Jak parzyć yerba mate?

Zazwyczaj wykorzystuje się do tego specjalne naczynia i akcesoria. Mowa o matero oraz bombilli. Możesz jednak również przygotować yerba mate, nawet nie mając w domu tych przedmiotów. Wystarczy zwykły ceramiczny kubek i zaparzacz do herbaty z drobnym sitkiem. Wsyp do zaparzacza łyżeczkę suszu i umieść go w kubku, a następnie zalej wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza. Czas parzenia zależy od indywidualnych preferencji. Im dłuższy, tym mocniejszy napar uzyskasz.

