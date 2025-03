Taką herbatę na skołatane nerwy poleciła mi mama. Poprawia też odporność i nieziemsko smakuje

Herbatę zazwyczaj pije się po prostu z cukrem, ale niektórzy lubią dodać do niej także cytrynę i miód, przez co zyskuje wyjątkowy smak, ale też wiele wartości odżywczych. Warto jednak eksperymentować też z innymi dodatkami, które mogą uczynić herbatę jeszcze smaczniejszą. Można spróbować do niej dodać też owoce, dobrze sprawdzi się na przykład pigwa. Herbata jest pyszna także z niektórymi przyprawami, takimi jak imbir, goździki, czy kardamon. To jednak nie wszystko. Jeden szczególny dodatek sprawi, że herbata będzie niezwykle smaczna, ale też dobrze zadziała na wasz organizm.

Niedoceniany dodatek do herbaty

Świetnym dodatkiem do herbaty jest również wanilia, jednak to połączenie nie jest zbyt popularne, a szkoda. Wanilia sprawi, że herbata nabierze wspaniałego smaku, ale też ukoi nasze nerwy. Ta przyprawa łagodzi napięcie nerwowe i stres. Regularne korzystanie z jej dobroczynnych właściwości może przyczynić się więc do redukcji codziennego napięcia. Dodatkowo napar z tym dodatkiem może też wspierać lepszy sen. Możesz kupić laski wanilii i wkładać ją do herbaty. Wygodnym rozwiązaniem jest też wanilia w formie sproszkowanej.

Jakie jeszcze właściwości ma wanilia

Dodatkowo wanilia ma działanie przeciwutleniające, wspomaga więc ochronę organizmu przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. To z kolei pozytywnie wpływa na naszą odporność. Może również wspierać układ trawienny, łagodząc dolegliwości żołądkowe. Przyprawa ta uznawana jest też za naturalny afrodyzjak. Dodatkowo działa rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i układu moczowego. Co więcej, zmniejsza ona również dolegliwości bólowe, które towarzyszą zmianom zwyrodnieniowym i reumatoidalnym.

Wanilia sprawdzi się idealnie nie tylko jako dodatek do herbaty, ale też lodów, sałatek owocowych, budyniu, ciasteczek, deserów, ale też kawy.

