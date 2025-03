Tomasz Strzelczyk dodaje ten tani produkt do naleśników. Wychodzą puszyste jak chmurka

Naleśniki to uniwersalne danie, które doskonale sprawdza się na śniadanie, obiad, kolację, a nawet deser. Są szybkie i proste do przygotowania, a przy tym wyjątkowo smaczne. Można je podawać zarówno na słodko – z dżemem, owocami czy czekoladą, jak i na słono – z serem, warzywami, a nawet mięsem. Dzięki swojej wszechstronności naleśniki to doskonały wybór na każdą porę dnia i wiele okazji. Warto też znać patenty, dzięki którym wyjdą one naprawdę pyszne.

Patent Strzelczyka na puszyste naleśniki

Każda pani domu ma jakiś patent na to, by jej naleśniki smakowały naprawdę dobrze. Kucharz znany z programu „MasterChef” też ma trik na obłędne naleśniki – wychodzą „puszyste jak chmurka”. Sekretnym składnikiem, jaki kucharz dodaje do ciasta, wbrew pozorom wcale nie jest woda gazowana. Do ciasta naleśnikowego dodaje on bowiem suche drożdże. Jest to proste rozwiązanie, jednak dzięki niemu efekt końcowy jest naprawdę świetny. Na 500 gramów mąki pszennej należy dodać jedno opakowanie drożdży instant.

Jak zrobić pyszne naleśniki? Najważniejsze wskazówki

Aby naleśniki wyszły naprawdę pyszne, warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim ciasto powinno mieć odpowiednią konsystencję – musi być gładkie i lekko płynne, aby łatwo rozprowadzało się na patelni. Jeśli ciasto jest za gęste, to możesz dodać odrobinę mleka lub wody. Jeśli z kolei jest za rzadkie – dosyp więcej mąki. Jeśli nie chcesz używać klasycznej, białej mąki to ciekawym pomysłem jest zmielenie płatków owsianych w młynku do kawy lub blenderze. Warto również wiedzieć, że do naleśników najlepiej sprawdza się tłuste mleko. Niektórzy dodają do ciasta naleśnikowego także sól – pamiętaj jednak, że ma ona tylko podkreślić smak ciasta, a nie go zdominować, a więc wystarczy jedynie szczypta soli. Należy ją dodawać zarówno do tych naleśników, które chcemy podać w wersji wytrawnej, ale też „na słodko”.

Smażąc naleśniki, pamiętaj o tym, że nie potrzebujesz dużych ilości oleju Wystarczy, że patelnia będzie tylko delikatnie natłuszczona. Bardzo ważne jest też, by była odpowiednio rozgrzana. Zobacz także, jak zrobić naleśniki bez mleka z nietypowym dodatkiem.

