Zamiast borówkami zajadam się „owocem wiecznej młodości”. Poprawia też trawienie i odporność

Zazwyczaj zajadamy się borówkami lub „zwykłymi” jagodami. Dodajemy je do deserów lub jemy „solo”. Mało kto jednak wie, że istnieje niezwykle zdrowa odmiana – jagoda kamczacka. Ten mało znany w Polsce owoc jest bardzo wartościowy i dobrze jest po niego sięgać jak najczęściej. Wyglądem przypomina podłużne borówki. Można spotkać się też z innymi nazwami tego owocu, takimi jak „borówka kamczacka”, „borówka syberyjska” czy „borówka kamczatka”.

Jagoda kamczacka, czyli „owoc wiecznej młodości”

Jagoda kamczacka to owoc o niezwykłych właściwościach zdrowotnych, który często nazywany jest „owocem wiecznej młodości”. Zawiera ogromne ilości antyoksydantów, które skutecznie neutralizują wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia. Dzięki temu regularne spożywanie tych jagód może wspierać zdrowie skóry, poprawiając jej elastyczność i opóźniając pojawianie się zmarszczek. Owoce te wzmacniają również układ odpornościowy, zmniejszając tym samym ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca czy nowotwory.

Jakie jeszcze właściwości ma borówka kamczacka?

Jagoda kamczacka to prawdziwa „bomba zdrowotna”, która wyróżnia się niezwykle wysoką zawartością witamin i minerałów. Jest bogata w witaminę C, która wzmacnia odporność i wspomaga walkę z infekcjami, a także witaminę A, niezbędną dla zdrowia oczu i skóry. Dzięki dużej ilości błonnika pokarmowego wspiera prawidłowe trawienie i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Jej silne właściwości przeciwzapalne mogą łagodzić stany zapalne w organizmie, przynosząc ulgę osobom zmagającym się z chorobami stawów czy reumatyzmem. Badania wskazują także, że regularne spożywanie tych owoców może wspierać detoksykację organizmu, usuwając szkodliwe toksyny. Co więcej, jagoda kamczacka wspomaga pracę serca i układu krążenia, obniżając poziom złego cholesterolu i regulując ciśnienie krwi.

