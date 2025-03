Rano piję kawę „po szwedzku”. Napój z nietypowym składnikiem wspomaga pracę wątroby

Bardzo lubimy pić kawę – to nie tylko pyszny napój, ale także doskonały sposób na dodanie sobie energii każdego dnia. Aromatyczna i pobudzająca, pomaga nam skupić się na obowiązkach i poprawia nastrój. Co więcej, kawa ma wiele właściwości zdrowotnych – zawiera antyoksydanty, wspiera pracę mózgu, ale to nie wszystko. Jeśli jest odpowiednio przyrządzona, może zyskać jeszcze więcej właściwości zdrowotnych.

Czym jest kawa „po szwedzku”?

Kawa po szwedzku, czyli kawa z jajkiem, dla wielu osób jest po prostu dziwnym i dość niezrozumiałym „wymysłem”. W Szwecji ten rodzaj przygotowywania tego napoju ma jednak wielu zwolenników. Żeby przygotować kawę po szwedzku, trzeba rozbić całe jajko i razem ze skorupką wrzucić do garnuszka (pamiętaj, że jajko musi być świeże). Później to rozbite jajko należy wymieszać z kawą. Tak przygotowaną mieszankę należy zagotować, czekając aż kawa się zaparzy. Na końcu należy odcedzić całość przy użyciu sitka. Jajko usuwa zanieczyszczenia z kawy, a także wchłania garbniki, przez co napar nabiera świetnego smaku. Co więcej, zmniejsza się gorycz kawy, co z kolei bardzo docenią osoby lubiące delikatną kawę.

Właściwości kawy z jajkiem

Poza smakiem taka kawa „po szwedzku” ma też wiele właściwości zdrowotnych. Jej picie wspiera funkcjonowanie wątroby. Żółtko jaja jest bogate w cholinę, która odgrywa kluczową rolę w metabolizmie tłuszczów i zapobiega ich gromadzeniu w wątrobie, co może zmniejszać ryzyko stłuszczenia wątroby. Ponadto zawiera antyoksydanty, takie jak luteina i zeaksantyna, które pomagają w ochronie komórek wątrobowych przed stresem oksydacyjnym. Kawa sama w sobie wspiera detoksykację organizmu i może obniżać poziom enzymów wątrobowych. Picie takiej kawy może także wspomagać zmniejszanie cholesterolu we krwi. Zawiera także witaminy A, E, D, K, witamin z grupy B.

Czytaj też:

Dodaj pół łyżeczki do kawy. Ta przyprawa udrażnia tętnice i regeneruje wątrobęCzytaj też:

Pij czerwoną herbatę tylko o tej porze. Wtedy zadziała najlepiej i pomoże schudnąć