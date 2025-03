To najzdrowsza część wieprzowiny. Ma prawie tyle samo białka, co kurczak

Wieprzowina często gości na naszych stołach. Polacy zwykle sięgają po karkówkę lub golonkę. Pomijają za to inne, znacznie zdrowsze części mięsa. Sprawdź, co warto włączyć do diety.

Choć polska kuchnia mięsem stoi, to nie wszystkie specjały należące do przywołanej kategorii cieszą się nad Wisłą takim samym zainteresowaniem. Jedne goszczą na stołach nagminnie, natomiast inne są skrzętnie pomijane, a niekiedy wręcz zapomniane. Niedocenianym przysmakiem są na przykład polędwiczki wieprzowe. Przegrywają w rankingu popularności z karkówką czy ze schabem. Niesłusznie. Mają bowiem znacznie więcej cennych właściwości. Dorównują pod tym względem nawet osławionemu kurczakowi. Dlaczego warto sięgać po polędwiczki wieprzowe? Polędwiczki wieprzowe to jeden z najzdrowszych elementów wieprzowiny, tylna część półtuszy. Dostarcza niemal tyle samo białka co kurczak. Ten składnik jest głównym materiałem budulcowym tkanek. Odpowiada za prawidłową pracę mięśni i ułatwia ich regenerację po wysiłku. Usprawnia też działanie układu pokarmowego. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko podjadania. Pośrednio ułatwia więc odchudzanie. Polędwiczki wieprzowe wyróżnia także wysoka zawartość witamin z grupy B. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Biorą udział w tworzeniu meliny, czyli substancji, która izoluje włókna nerwowe i chroni je przed uszkodzeniem. Przyspiesza też przewodnictwo impulsów nerwowych. W opisywanych elementach wieprzowiny znaleźć można również wiele innych cennych mikroelementów, na przykład potas, magnez, żelazo czy wapń. Warto podkreślić, że polędwiczki wieprzowe należą do produktów niskokalorycznych. Stugramowa porcja to około 150 kcal. Oczywiście wiele też zależy od sposobu, w jaki zostanie ona przyrządzona. Najgorszą – z dietetycznego punktu widzenia – metodą obróbki termicznej jest smażenie, a najlepszą – gotowanie lub pieczenie. Jak wykorzystać polędwiczki wieprzowe w kuchni? Polędwiczki wieprzowe znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Nadają się do smażenia, pieczenia, gotowania, marynowania czy grillowania. Świetnie smakują w połączeniu z różnego rodzaju sosami, na przykład pieczarkowym, musztardowym, chrzanowym czy śmietanowym. Czytaj też:

