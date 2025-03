Dietetyk poleca 3 produkty z Biedronki na szybki obiad, który nie tuczy. Zobacz, czy masz je w domu

Szybkie posiłki wielu osobom kojarzą się z wysokoprzetworzoną żywnością i „gotowcami” pełnymi tłuszczu oraz „pustych kalorii”. Znany dietetyk Michał Wrzosek udowodnił jednak, że można zrobić pyszny, sycący i wartościowy obiad, nie tracąc jednocześnie zbyt wiele czasu w kuchni. W jednym ze swoich nagrań udostępnionych w sieci pokazał, z jakich produktów da się w krótkim czasie „wyczarować” zdrowe i pożywne danie dla całej rodziny. Nie trzeba przy tym inwestować w żadne wyszukane i trudnodostępne towary. Wystarczy udać się do Biedronki i kupić trzy proste artykuły spożywcze. Zobacz, co znalazło się na „liście” eksperta.

Co kupić w Biedronce na szybki i zdrowy obiad?

Pierwszy produkt, jaki wylądował w koszyku zakupowym Michała Wrzoska to makaron marki Pastani. Wbrew temu, co zwykło się powszechnie uważać można się nim zajadać nawet będąc na diecie. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, dzięki wysokiej zawartości białka. Jego spożywanie pozwala uniknąć nagłych napadów głodu i zmniejszyć ryzyko sięgania po niezdrowe i tuczące przekąski. Dietetyk radzi, by sięgać po makaron pełnoziarnisty. Ma w swoim składzie sporo błonnika, który – podobnie jak białko – usprawnia pracę jelit i zapobiega podjadaniu. Michał Wrzosek chętnie sięga też po pomidory w puszce.

Są dostępne cały rok i można je długo przechowywać. Najlepiej wybieraj te, które mają powyżej 95 procent pomidorów w składzie – wskazuje dietetyk.

Ostatnią pozycją na jego „liście zakupów” jest burrata. To włoski ser wytwarzany z mleka krowiego lub bawolego. Wyglądem przypomina sakiewkę, która skrywa w sobie pyszne, płynne nadzienie ze śmietany. Ma lekko słodki, maślany smak.

Szybki obiad polecany przez dietetyka

Wystarczy ugotować makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu i połączyć go z pomidorami z puszki. Danie warto zwieńczyć poszarpaną burratą. Dzięki niej – jak zauważa Michał Wrzosek – danie stanie się bardziej kremowe. Dostarczy też większej ilości białka. Już niewielka porcja takiego posiłku zahamuje uczucie głodu i odpędzi ochotę na słodycze. Pozwoli więc łatwiej zapanować nad liczbą przyjmowanych kalorii i wesprze proces odchudzania.

Czytaj też:

Te parówki z Lidla poleca dietetyk. Rozkładają konkurencję na łopatki. Masz je w lodówce?Czytaj też:

Polacy kupują go masowo, a dietetyczka bije na alarm: ten ser z Biedronki ma najgorszy skład ze wszystkich