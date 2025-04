Moja babcia do kopytek używa tylko tej mąki. Nigdy nie rozpadają się podczas gotowania

Kopytka to bardzo prosta i tania potrawa, która od lat gości na polskich stołach. Często przygotowywały je nasze babcie, wykorzystując podstawowe składniki jak ziemniaki, mąka i jajka. Ich uniwersalność sprawia, że można je podawać na wiele sposobów – na słono, z masłem i bułką tartą, z sosem grzybowym czy mięsnym, a nawet na słodko, na przykład z cukrem i cynamonem (tę wersję uwielbiają zwłaszcza dzieci). To danie jest nie tylko pyszne i bardzo sycące, ale dla wielu osób to również „smakowy powrót” do czasów dzieciństwa.

Ta mąka jest najlepsza do kopytek

Wiele osób przygotowując kopytka, nie zwraca zbyt dużej uwagi na to, jaką mąkę dodaje, a to okazuje się sporym błędem. Moja babcia zawsze podkreślała, że jest to niezwykle istotne. Wynika to z faktu, że kopytka swoją zwartą konsystencję zawdzięczają właśnie odpowiedniej mące. Najlepiej nadaje się więc mąka ziemniaczana o dużej zawartości skrobi. Ważne jest, by nie używać mąki bezglutenowej, na przykład mąki ryżowej. Przy jej użyciu nie będzie możliwe odpowiednie „związanie” ziemniaków i jajek, co jest konieczne w tej potrawie.

Ciekawe pomysły na pyszne kopytka

Wbrew pozorom, wcale nie trzeba trzymać się tradycyjnych przepisów na kopytka, by wyszły one naprawdę wyśmienite. Warto nieco poeksperymentować w kuchni. Możecie na przykład przyrządzić kolorowe kopytka, których przygotowanie bazuje nie tylko na ziemniakach, ale również innych warzywach sezonowych. Doskonale smakują na przykład kopytka z dynią – wystarczy przygotować wcześniej purée z dyni i zastąpić nim połowę porcji ziemniaków. Doskonale pasują do nich przyprawy takie jak kurkuma czy słodka papryka. To jednak nie wszystko, ponieważ dobrym pomysłem jest też zrobienie kopytek ze szpinakiem czy kopytek z batatów. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej kuchennych eksperymentów – zróbcie zielone kopytka – nie tylko pięknie wyglądają, ale też genialnie smakują.

