Co zamiast ziemniaków? Ten niedoceniany składnik odchudza i wzmacnia organizm

W Polsce ziemniaki to absolutny klasyk na talerzu obiadowym – trudno znaleźć dom, w którym nie goszczą regularnie. Gotowane, tłuczone, pieczone czy w formie frytek – są niezastąpionym dodatkiem do mięs, sosów i innych potraw. Niektórzy podają zamiast nich także ryż. Ja jednak odkryłam ostatnio jeszcze lepszą alternatywę. Co więcej, ten produkt idealnie się sprawdza, gdy walczę z nadprogramowymi kilogramami.

Dodatek do obiadu zamiast ziemniaków

Jakiś czas temu na obiedzie u mojej mamy pierwszy raz spróbowałam komosy ryżowej. Okazuje się, że to wspaniały dodatek do różnych potraw – idealnie zastępuje popularne w naszym kraju ziemniaki.

Komosa ryżowa (znana również jako quinoa, ryż peruwiański czy złote ziarno Inków) to wyjątkowo wartościowe zboże. Jest bogata w białko, co jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. W komosie ryżowej znajdują się wszystkie niezbędne aminokwasy. Jest również źródłem błonnika, który wspiera trawienie, co jest ważne w przypadku osób na diecie odchudzającej. Dodatkowo 100 g surowej komosy ryżowej to jedynie około 370 kcal. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Co więcej, nie zawiera glutenu, dlatego jest idealna dla osób na diecie bezglutenowej. Komosa ryżowa zawiera także wiele cennych pierwiastków, takich jak:



żelazo,

miedź,

wapń,

potas,

magnez,

cynk,

mangan,

fosfor.

Jak wykorzystać komosę ryżową?

Komosa ryżowa idealnie sprawdza się jako dodatek do dań obiadowych, ale to nie wszystko. Można przygotować z niej także ciasta, wypieki czy inne desery. Będzie też świetnym dodatkiem do zup czy różnego rodzaju sałatek – świetnie komponuje się z warzywami, grillowanym kurczakiem, serem feta czy awokado. Dzięki temu dodatkowi danie będzie znacznie bardziej sycące. Po ugotowaniu ten „peruwiański ryż” nadaje się zarówno do potraw wytrawnych, jak i tych „na słodko”. Możesz nawet zrobić budyń z komosy ryżowej.

