Zielone kopytka bez ziemniaków robią furorę w moim domu. Prosty przepis z 2 składników

Kopytka to tradycyjne kluski przygotowywane na bazie ziemniaków, mąki i jajka. Robi się je łatwo i szybko. Ostatnio znalazłam sposób na to, by jeszcze bardziej uprościć całą procedurę, a w dodatku nieco urozmaicić klasyczną recepturę. Zrezygnowałam z jajek i zamieniłam ziemniaki na inne popularne warzywo. Rodzina była w szoku, gdy dowiedziała się, co jest w środku, ale wszyscy przyznali, że efekt przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Zajadali ze smakiem i prosili o dokładkę.

Jak zrobić zielone kopytka bez ziemniaków?

Przygotowanie tych kluseczek jest banalnie proste. Wystarczy połączyć mąkę z ugotowanym i zblendowanym brokułem, uformować ciasto i ugotować kopytka. Przyrządzenie tego dania zajmuje niewiele czasu. Można to zrobić w mniej niż pół godziny.

Przepis: Zielone kopytka Te kluseczki to świetna alternatywa dla tradycyjnych przysmaków przygotowywanych na bazie ziemniaków. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 brokuł

80 g mąki pszennej Sposób przygotowania Szykowanie brokułaPodziel brokuła na różyczki i ugotuj je we wrzącej, lekko osolonej wodzie. Po około 7 minutach przełóż je do zimnej wody. Dzięki temu zachowają swój zielony kolor. Przestudzone i odcedzone różyczki wrzuć do kielicha blendera i zblenduj na gładką masę. Wyrabianie ciastaWymieszaj brokuła z mąką, a potem szybko zagnieć z nich w miarę jednolite ciasto. Gotowanie kopytekCiasto podziel na kilka części. Podsypując mąką, z każdej uformuj długi wałek, lekko spłaszcz go dłonią i pokrój z ukosa na kluski. Wrzuć je na osolony wrzątek, gotuj ok. minutę licząc od momentu, jak wypłyną na powierzchnię.

Robienie zielonych kopytek – wskazówki

Zrobienie kopytek nie nastręczy zbyt wielu trudności nawet początkującym kucharzom, którzy nie mają dużego doświadczenia w kuchni. Wystarczy przestrzegać kilku wskazówek:

nie wyrabiaj ciasta zbyt długo (zagniataj je tylko do momentu aż składniki dobrze się połączą),

poczekaj z łączeniem składników aż brokuł dobrze wystygnie,

nie przesadzaj z ilością mąki (w przeciwnym razie kopytka będą twarde),

podsyp blat mąką przed wyrabianiem ciasta (dzięki temu masa nie będzie przyklejać się do jego powierzchni),

wyjmij kopytka, krótko po tym, jak wypłyną na wierzch (zbyt długie gotowanie sprawi, że zaczną się rozpadać),

jeśli nie zjesz wszystkich kopytek od razu, możesz je przechować w lodówce (2-3 dni).

Z czym podawać zielone kopytka?

Zielone kopytka możesz serwować jako dodatek do mięs. Doskonale sprawdzą się też w roli samodzielnego dania. Świetnie smakują w połączeniu z różnego rodzaju sosami, na przykład śmietanowym, grzybowym czy serowym. Możesz również podawać je w wersji obsmażonej na maśle, posypane startym parmezanem lub posiekanymi orzechami włoskimi. Wybór produktów zależy wyłącznie od twoich preferencji smakowych.

