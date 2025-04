Syrop mojej babci obniża ciśnienie i wzmacnia odporność. Pij codziennie 3 łyżeczki

Domowe soki i syropy to nie tylko pyszny dodatek do codziennej diety, ale też naturalne remedium na wiele dolegliwości. Przygotowywane z owoców, ziół czy miodu, często wspierają odporność, łagodzą objawy przeziębienia i poprawiają trawienie. Dzięki zawartości witamin i antyoksydantów wzmacniają organizm i pomagają zachować dobre samopoczucie. Picie takich naturalnych napojów to prosty patent, by zadbać o zdrowie w smaczny i bezpieczny sposób. Ta metoda była bardzo popularna wiele lat temu i warto kontynuować ją również dzisiaj.

Ten syrop pomoże przy zbyt wysokim ciśnieniu

Moja babcia zawsze w swojej lodówce miała syrop z czarnego bzu. Była nie tylko wielbicielką jego smaku, ale zwracała również dużą uwagę na jego duże właściwości zdrowotne. Zawsze powtarzała, że jest to bardzo cenna roślina i warto korzystać z jej dobrodziejstw, by wspomóc funkcjonowanie organizmu. Picie tego syropu pomoże przede wszystkim osobom, które borykają się ze zbyt wysokim ciśnieniem. Zawarte w owocach czarnego bzu antocyjany wspomagają zdrowie naczyń krwionośnych, poprawiając ich elastyczność. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest lekarstwo, a więc jego picie nie zastąpi wizyty u lekarza i leczenia farmakologicznego – może być jedynie wsparciem.

Właściwości syropu z czarnego bzu

Syrop z czarnego bzu to prawdziwa skarbnica zdrowia. Zawiera mnóstwo witaminy C, antyoksydantów oraz substancji przeciwzapalnych, które wspierają układ odpornościowy i pomagają w walce z infekcjami. Działa napotnie i przeciwwirusowo, dlatego często stosuje się go przy przeziębieniu, grypie czy kaszlu. Dodatkowo wspomaga pracę układu pokarmowego i działa moczopędnie, co wspiera naturalne oczyszczanie organizmu. Jest także bogaty w składniki mineralne, takie jak:



potas,

wapń,

żelazo,

sód,

glin.

Picie tego syropu pomoże także przy niestrawności, a także uśmierzaniu bólu podczas występowania nerwobóli czy rwy kulszowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie można jeść czarnego bzu „na surowo”, ponieważ może później wystąpić biegunka i inne dolegliwości gastryczne. Zobacz, jak wykorzystać owoce czarnego bzu – zrobienie syropu to tylko jedna z opcji. Można go pić profilaktycznie, dodając odrobinę do herbaty lub wody – do trzech łyżeczek dziennie lub 2-3 razy dziennie po 50 g syropu w przypadku przeziębienia.

