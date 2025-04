Mój mąż robi wybitny sos tatarski na Wielkanoc. Sekret smaku to ten niecodzienny składnik

W wielu polskich domach sos tatarski to nieodłączny element wielkanocnego stołu. Jego wyrazisty smak doskonale komponuje się z tradycyjnymi potrawami, a szczególnie często podaje się go z jajkami na twardo. To jednak nie wszystko – sos tatarski świetnie pasuje także do mięs, wędlin, a nawet warzyw, dzięki czemu stanowi uniwersalny dodatek, który podkreśla świąteczny charakter posiłku i sprawia, że jest on jeszcze smaczniejszy.

Nietypowy dodatek do sosu tatarskiego

Taki sos tatarski bez trudu można kupić w niemal każdym supermarkecie, ale nie dorównuje on w smaku temu, który robi się samodzielnie w domu. U mnie w rodzinie mistrzem sosu tatarskiego jest mój mąż – to właśnie on co roku przygotowuje go na święta wielkanocne. Nie robi go jednak z klasycznego przepisu, tylko dorzuca jeden niecodzienny składnik. Cała tajemnica jego obłędnego smaku tkwi w dodaniu kaparów. Taki sos tatarski to prawdziwa uczta dla podniebienia. Kapary nadają mu wyrazistego, lekko pikantnego smaku, który doskonale przełamuje kremową bazę sosu. Taki wariant jest nie tylko oryginalny, ale i obłędnie smaczny.

Przepis: Sos tatarski z kaparami Sos tatarski z tego przepisu jest o niebo lepszy od klasycznej wersji Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 61 w każdej porcji Składniki 3 łyżki kaparów

3 ogórki korniszony

3/4 cebuli

4 pieczarki marynowane

3 łyżki majonezu

3 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka musztardy

4 łyżeczki pokrojonego koperku

szczypta soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Krojenie składnikówNajpierw drobno pokrójcie kapary, korniszony, pieczarki i cebulę. Mieszanie składnikówNastępnie do pokrojonych składników dodajcie majonez, jogurt i musztardę, a także koperek. Całość doprawcie solą i pieprzem, a później wymieszajcie.

Jak jeszcze urozmaicić sos tatarski?

Aby sos tatarski wyszedł jeszcze smaczniejszy, warto zastosować kilka prostych trików. Przede wszystkim dobrze jest użyć odrobiny domowego majonezu – wtedy całość będzie smakować jeszcze lepiej. Do niego z kolei możecie dodać troszkę soku z cytryny i jogurtu naturalnego. Świetnym dodatkiem do sosu tatarskiego będą też drobno posiekane ogórki kiszone zamiast konserwowych czy odrobina świeżego koperku. Niektórzy dodają też troszkę musztardy lub chrzanu, by nadać sosowi „charakteru”.

Żeby sos tatarski smakował naprawdę doskonale, możecie do niego dodać też marynowane warzywa, grzybki, cebulę, czosnek. Jeśli chcecie, możecie samodzielnie przygotować też domowy majonez, jednak jeśli nie macie zbyt wiele czasu – dobrym rozwiązaniem będzie zrobienie sosu do jajek z dwóch składników – jest szybki i banalnie prosty.

