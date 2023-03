Najszybszy sos do jajek. Wystarczy, że masz w domu dwa składniki

Jajka można przekroić na połówki, ułożyć na półmisku i polać sosem. Tak podane sprawdzą się zarówno na przyjęciu dla gości, ale też na rodzinnym śniadaniu. Jak zrobić najprostszy sos do jajek?

Dwuskładnikowy sos do jajek

Potrzebne są tylko dwa składniki: naturalny jogurt (najlepiej typu greckiego) oraz majonez. Wystarczy wymieszać je w proporcjach 2:1 (dwie części jogurtu i jedna część majonezu). Czyli np. 8 łyżek jogurtu i 4 łyżki majonezu. Taki sos nie potrzebuje już doprawiania (smaku dodaje majonez), ale oczywiście można dodać do niego dodatkowo sól i pieprz. Taki sos jest idealną bazą do tworzenia sosów o innych smakach.

Sosy do jajek – jak je zrobić z sosu dwuskładnikowego?

Sos dwuskładnikowy może być finalnym dodatkiem do jajek, a może być jedynie bazą do stworzenia sosu o ulubionym smaku. Co można dodać do sosu?

chrzan, aby zrobić sos chrzanowy (ilość chrzanu zależy od tego, jak intensywny sos chcesz otrzymać – my proponujemy dodać tyle chrzanu, ile majonezu),

musztardę i odrobinę miodu, aby otrzymać słodko-pikantny sos musztardowy,

keczup i pieprz cayenne, aby otrzymać pikantny sos o oryginalnym kolorze,

posiekany szczypiorek, aby otrzymać sos szczypiorkowy,

koperek, aby otrzymać sos koperkowy,

świeży czosnek przeciśnięty przez praskę, aby otrzymać wyrazisty sos czosnkowy,

posiekaną rzeżuchę i odrobinę chrzanu – to sos do jajek idealny na Wielkanoc,

ulubione suszone zioła, np. tymianek albo oregano.

To oczywiście nie są wszystkie możliwości, bo te ogranicza tylko wyobraźnia. Możesz dodać do swojego sosu ulubione składniki i komponować smaki według uznania. Tego typu sosy są dobrym dodatkiem nie tylko do jajek: możesz jej dodać do kanapek, mięs czy sałatek (świetnie smakują jako dressing do sałatek z dodatkiem ziemniaków).

