Moja babcia dodaje to do sałatki jarzynowej i każdy się zajada. Skorzystaj z jej przepisu

Sałatka jarzynowa to prawdziwy klasyk polskiej kuchni, obecny niemal w każdym domu podczas rodzinnych uroczystości. Niezmiennie kojarzy się z domowym ciepłem i wspólnym biesiadowaniem przy stole. Podawana jest zarówno na święta Bożego Narodzenia, jak i na Wielkanoc, gdzie zajmuje honorowe miejsce obok jajek i białej kiełbasy. Jej tradycyjny smak, bazujący na gotowanych warzywach, jajkach i majonezie, uwielbia niemal każdy. Próbowałam już wielu sałatek jarzynowych, goszcząc u dalszej rodziny czy znajomych, jednak to sałatka jarzynowa mojej babci zawsze smakowała najlepiej.

Trik na pyszną sałatkę jarzynową

Ostatnio zapytałam mojej babci, co jest sekretem tak wspaniałego smaku tej potrawy w jej wykonaniu. Okazało się, że chodzi o odpowiednie przyrządzenie sosu do sałatki i dodaniu do niego składnika o bardzo charakterystycznym smaku, chodzi o musztardę, którą dodaje się oprócz samego majonezu. Musztarda nadaje całości lekkiej ostrości i głębi smaku, dzięki czemu sałatka staje się bardziej wyrazista, co dla wielu osób jest dużą zaletą. Taki sos nie tylko podkreśla smak warzyw, ale też przełamuje ich delikatność, przez co sałatka jest dużo smaczniejsza.

Przepis: Sałatka jarzynowa Tak sałatka zachwyci całą twoją rodzinę, każdy poprosi o dokładkę Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 165 w każdej porcji Składniki 4–5 ziemniaków

3 marchewki

2 pietruszki (korzeń)

4 jajka na twardo

1 jabłko

4 ogórki kiszone

1 puszka groszku konserwowego

2–3 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówZiemniaki, marchew, pietruszkę i seler obierz, ugotuj i pokrój w drobną kostkę. Jajka ugotuj na twardo, ostudź, obierz i również pokrój w kostkę. Ogórki kiszone oraz jabłko obierz i drobno posiekaj. Mieszanie składnikówWszystkie składniki wrzuć do dużej miski, dodaj groszek konserwowy. Dodaj majonez i musztardę, dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Wstaw do lodówki na minimum godzinę, żeby smaki się przegryzły.

O czym pamiętać, robiąc sałatkę jarzynową?

Przygotowując sałatkę jarzynową, warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach, które decydują o jej smaku i konsystencji. Warzywa nie powinny być pokrojone ani zbyt drobno, ani zbyt grubo.– kawałki muszą być podobnej wielkości. Jeśli będą zbyt małe – staną się „papkowate”, z kolei zbyt duże będą mniej apetyczne. Istotne jest też, żeby dodać odpowiednią ilość sosu – jeśli będzie go zbyt mało, to sałatka wyjdzie „sucha”, a z kolei nadmiar sosu przytłoczy smak warzyw. Niezwykle istotne jest również zachowanie odpowiednich proporcji składników. I nie zapominaj, żeby dać sałatce chwilę „odpocząć” w lodówce – wtedy smaki mają czas się przegryźć i całość smakuje jeszcze lepiej. Sprawdź też, jak długo może stać sałatka jarzynowa.

