Jak długo może stać sałatka jarzynowa? Wypróbuj sprytny trik na przedłużenie jej świeżości

Sałatka jarzynowa to tradycyjne danie, które od lat cieszy się dużą popularnością w polskich domach. Stanowi jeden z głównych elementów świątecznego menu, a wiele osób nie wyobraża sobie bez niej Bożego Narodzenia. W każdym domu przyrządza się ją nieco inaczej, w zależności od proporcji składników czy użytego sosu. Zazwyczaj przygotowujemy bardzo duże ilości takiej sałaki, warto więc wiedzieć, jak długo można ją przechowywać i jak robić to poprawnie.

Jak długo można przechowywać sałatkę jarzynową?

Najlepiej byłoby zjeść sałatkę jarzynową od razu lub na następny dzień od jej przygotowania, ponieważ wtedy mamy pewność, że jest świeża i nam nie zaszkodzi. W praktyce jednak zajadamy się nią znacznie dłużej. Ważne jest jednak, by pamiętać, że taka sałatka jarzynowa z gotowanych warzyw, z dodatkiem jajka, cebuli i majonezem powinna być zjedzona w ciągu 3-4 dni.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli zrobiliśmy zbyt dużo sałatki jarzynowej, to niewskazane jest stawianie całej porcji na stół, ponieważ będzie się szybciej psuła. Lepiej wyjmijcie tylko część, a reszta niech chłodzi się w lodówce. Co więcej, sałatki, która stała już przez kilka godzin na stole w ciepłym pokoju lepiej jest nie mieszać z tą z lodówki. Pamiętajcie też, że temperatura w lodówce, w której przechowujecie sałatkę, musi być niższa niż 5 stopni Celsjusza.

Co zrobić, żeby sałatka jarzynowa była dłużej świeża?

Aby sałatka jarzynowa była dłużej świeża, warto zastosować prosty trik. Przede wszystkim, nie dodawajcie majonezu, musztardy do pokrojonych warzyw. To jednak nie wszystko – nie wrzucajcie też jajek – nie jest to produkt, który długo zachowuje świeżość. Tak samo jest w przypadku cebuli. Te składniki mogą sprawić, że sałatka szybciej straci świeżość, a więc dodajcie je dopiero przed samym podaniem. Dobrym pomysłem jest więc zrobienie sałatki jarzynowej „na sucho”. Uważajcie także na jabłka, ponieważ one również mogą przyspieszyć proces psucia sałatki. Je również warto przygotować osobno i dodać w ostatnim momencie. Koniecznie sprawdźcie też, jakie są najczęstsze błędy podczas przygotowywania sałatki jarzynowej.

