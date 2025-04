Dietetyk poleca najlepszy majonez z Biedronki. Inne są kaloryczne i pełne sztucznych dodatków

Majonez to obowiązkowy składnik wielu wielkanocnych potraw. Idealnie komponuje się z jajkami – zarówno faszerowanymi, jak i podawanymi na twardo bez żadnych dodatków. Jest też nieodłącznym elementem tradycyjnej sałatki jarzynowej, bez której trudno wyobrazić sobie świąteczny stół. Dzięki swojej kremowej konsystencji i delikatnemu smakowi podkreśla walory innych składników i dodaje potrawom świetnego smaku, a także konsystencji. Warto jednak wiedzieć też, jaki majonez wybrać, by nie ucierpiało na tym nasze zdrowie.

Najlepszy majonez zdaniem dietetyczki

Dominika Hatala, znana w mediach społecznościowych jako Dietetyk Powszechny, opublikowała nagranie, w którym przedstawiła ranking majonezów z Biedronki, czyli supermarketu, gdzie bardzo wielu Polaków robi codzienne zakupy. Najlepszym majonezem, który warto włożyć do koszyka podczas zakupów spożywczych okazał się majonez wegański z firmy „Go Vege”, który ma 312 kcal i 30 g tłuszczu na 100 gramów majonezu, a do tego ma dość krótki skład, co niewątpliwie jest dużą zaletą i przekłada się na wartości odżywcze tego produktu.

Tych majonezów lepiej nie kupować

Na samym końcu rankingu majonezów ułożonych przez dietetyczkę uplasował się majonez marki „Winiary”. Jest on najbardziej kaloryczny – ma aż 704 kcal na i 76 g tłuszczu na 100 gramów produkt. Co więcej, ma do tego sporo zbędnych dodatków takich jak przeciwutleniacz, regulator kwasowości, cukier, sól, ocet. Nieco lepiej wypada majonez „Kielecki”, ponieważ ma 631 kcal i 68 g tłuszczu na 100 gramów produktu. Do tego ma znacznie lepszy skład, ponieważ zawiera tylko olej, musztardę, wodę i żółtka jaj.

Ciekawą propozycją, choć daleką od ideału, jest lekki majonez „Winiary”, ponieważ ma mniej kalorii niż standardowa wersja – tylko 338 kcal i 33 g tłuszczu na 100 gramów, jednak ma dosyć długi skład i sporo zbędnych dodatków. Jeśli jednak nie chcesz kupować majonezu w sklepie – spróbuj samodzielnie zrobić domowy majonez., który z pewnością będzie najzdrowszym wyborem z możliwych.

