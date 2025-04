Jeden błąd sprawia, że biała kiełbasa wychodzi sucha i bez smaku. Popełniasz go?

Biała kiełbasa to tradycyjny element polskiej kuchni, szczególnie popularny w okresie Wielkanocy. Przygotowuje się ją z surowego, nieparzonego mięsa wieprzowego, doprawionego czosnkiem i majerankiem. Podczas świąt wielkanocnych parzy się ją, a jednym z najpopularniejszych sposobów podania jest dodanie jej do żurku – czyli najpopularniejszej zupy w Polsce podawanej w okresie świąt wielkanocnych. Biała kiełbasa nadaje żurkowi wyjątkowy smak i sprawia, że potrawa staje się bardziej sycąca i treściwa. Można też jeść taką kiełbasę samodzielnie, z dodatkiem na przykład chrzanu i świeżego pieczywa.

Błędy podczas parzenia białej kiełbasy

W czasie parzenia białej kiełbasy dużo osób popełnia dość popularne błędy, przez co nie jest ona później dość smaczna, a jej konsystencja staje się gorsza. Jednym z takich błędów jest to, że nie solimy wody, w której gotuje się białą kiełbasę. Taką wodę należy posolić, ponieważ podczas parzenia kiełbasa traci sporo soli, a więc również i smaku. To samo dotyczy dodawania przypraw – niektórzy całkowicie omijają ten element, a przecież jest on równie ważny. To właśnie przyprawy dodają najwięcej smaku i aromatu. Należy także zwrócić uwagę na temperaturę wody – jeśli wrzucisz białą kiełbasę do wrzącej wody, to stanie się ona później sucha i straci swój smak i aromat. Co więcej, biała kiełbasa parzona w zbyt gorącej wodzie może popękać, a przecież tego też chcemy uniknąć.

Jak wybrać dobrą białą kiełbasę?

Najlepsza biała kiełbasa to ta z mięsa wieprzowego z dodatkiem wołowiny (idealnie byłoby, gdyby proporcje było pół na pół). Wybierając białą kiełbasę w sklepie, warto zwrócić uwagę na jej skład – powinna zawierać jak najwięcej mięsa (najlepiej powyżej 90%) i jak najmniej dodatków, takich jak konserwanty czy wypełniacze. Dobrze, gdy w składzie są tylko mięso wieprzowe, czosnek, majeranek, sól i pieprz. Najlepiej jest wybrać kiełbasę, która ma szary odcień. Unikaj jednak kiełbas o różowym lub białym kolorze, ponieważ mogą one posiadać dużą ilość konserwantów. Kiełbasę najlepiej kupować w sprawdzonych masarniach, na lokalnych targach lub w sklepach z tradycyjną żywnością, gdzie masz pewność, że produkt jest świeży i przygotowany według rzemieślniczych receptur.

