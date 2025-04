Moja mama powtarza, że to najlepsze mięso na żurek. Zupa wychodzi obłędnie aromatyczna

Żurek to pyszna i pożywna zupa, która jest niezwykle popularna w naszym kraju. Ma wyjątkowy smak, który łączy delikatną kwaskowość z bogatym aromatem. Przygotowywana na zakwasie, jest idealnym daniem na chłodniejsze dni, doskonale rozgrzewającym i sycącym. Tradycyjnie podaje się ją na Wielkanoc i w wielu domach stanowi nieodłączny element świątecznego stołu. W polskiej kuchni żurek często serwuje się z białą kiełbasą, jajkiem i koperkiem, ale można też eksperymentować z tym daniem.

Najlepsze mięso na żurek

Najlepszym mięsem do gotowania żurku są wędzone żeberka, które nadają zupie wyjątkowy, głęboki smak i aromat. Moja mama zawsze zwraca uwagę, by używać właśnie tego mięsa, a wtedy zupa wyjdzie naprawdę przepyszna. Wędzenie mięsa sprawia, że żeberka stają się bardziej wyraziste, a ich delikatna tłustość doskonale współgra z kwaśnym zakwasem. Dodatkowo wędzone mięso wprowadza do żurku lekko dymny posmak, który podkreśla charakter tej potrawy. W połączeniu z innymi składnikami, takimi jak biała kiełbasa czy jajko, wędzone żeberka sprawiają, że żurek staje się jeszcze bardziej aromatyczny, ale też sycący.

Przepis: Żurek na wędzonych żeberkach

Kategoria: Zupa
Rodzaj kuchni: Tradycyjna
Czas przygotowania: 40 min.
Czas gotowania: 2 godz.
Liczba porcji: 8
Liczba kalorii: 285 w każdej porcji

Składniki:
500 g wędzonych żeberka

1,5 l wody

1 szklanka zakwasu na żurek (można go kupić lub przygotować samodzielnie)

1 cebula

3 ząbki czosnku

2-3 liście laurowe

5-6 ziaren ziela angielskiego

1 łyżka majeranku

1 łyżka oleju do smażenia

2-3 średnie ziemniaki

200 g białej kiełbasy (opcjonalnie)

1 jajko na porcję (do podania)

sól i pieprz do smaku

świeży koperek do posypania Sposób przygotowania Gotowanie żeberekW dużym garnku wlej wodę, dodaj wędzone żeberka, liście laurowe oraz ziele angielskie. Gotuj przez około 1,5-2 godziny, aż mięso stanie się miękkie i aromatyczne. W trakcie gotowania, zbieraj szumowiny, które mogą pojawić się na powierzchni wody. Przygotowanie warzywCebulę obierz i pokrój w kostkę. Ziemniaki obierz i pokrój w drobną kostkę. Czosnek posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Smażenie cebuli i czosnkuNa patelni rozgrzej łyżkę oleju. Dodaj cebulę i smaż na średnim ogniu przez kilka minut, aż stanie się miękka i szklista. Dodaj czosnek i smaż przez kolejne 2 minuty, uważając, by się nie przypalił. Dodawanie składnikówDo garnka z gotującymi się żeberkami dodaj pokrojone ziemniaki oraz smażoną cebulę i czosnek. Gotuj przez około 15 minut, aż ziemniaki będą prawie miękkie. Do zupy wlej zakwas na żurek, majeranek, dopraw solą i pieprzem do smaku. Jeśli chcesz, możesz dodać pokrojoną białą kiełbasę i gotować ją w zupie przez około 15 minut. Gotuj zupę na małym ogniu przez kolejne 15 minut, aż smaki się połączą, a zupa nabierze odpowiedniej konsystencji.

Patenty na pyszny żurek

Aby żurek wyszedł obłędnie smaczny, warto zadbać o kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, zakwas powinien być przygotowany odpowiednio wcześnie – najlepiej kilka dni przed gotowaniem zupy, aby nabrał pełnego smaku. Pamiętaj też, by dobrze wymieszać zupę po dodaniu zakwasu. Gotując żurek, nie zapomnij o przyprawach – czosnek, majeranek, ziele angielskie i liść laurowy to obowiązkowe składniki, które cudownie wzbogacą smak tego dania.

Tradycyjnie, na Wielkanoc, żurek serwuje się z ugotowanym jajkiem, które doskonale komponuje się z kwaśnym smakiem zupy, oraz z kawałkami białej kiełbasy lub wędzonych żeberek. Do zupy warto dodać świeży koperek, który doda jej świeżości i podkreśli smak. Można także podać żurek w chlebie – w wydrążonej miseczce z bochenka, co wygląda naprawdę efektownie.

