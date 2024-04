Pani Danusia słynie z robienia najlepszego chleba. Dała mi swój przepis, jest ekstremalnie prosty

Jeśli marzy wam się domowy i pyszny chleb – nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć robić go samodzielnie. Wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Skorzystajcie z naszego przepisu.

Chleb stanowi fundament pysznych kanapek. Jego konsystencja i aromat potrafią przywołać wspomnienia z dzieciństwa – ja pamiętam, gdy mój dziadzio czasami przynosił chleb od pani Danusi, która w całym miasteczku słynęła z tego wypieku. Zawsze miał chrupiącą skórkę i pachniał naprawdę obłędnie. Po latach, już jako dorosła osoba, dostałam przepis na ten chleb, który pamiętam ze swojego dzieciństwa. Byłam w szoku, gdy przygotowałam go po raz pierwszy. Receptura była naprawdę dziecinnie prosta. Każdy, kto chce robić samodzielnie chleb, powinien więc zacząć od tego właśnie przepisu. Jak zrobić pyszny chleb w ekspresowym tempie? Zrobienie naprawdę pysznego chleba, wbrew pozorom, wcale nie jest takie trudne. W ten sposób będziecie mogli codziennie delektować się cudownym smakiem tego wypieku, a w waszym domu będzie rozchodzić się obłędny zapach świeżo upieczonego chleba. Co więcej, do zrobienia takiego domowego chlebka będziecie potrzebować tylko kilku produktów. Przepis: Pyszny i prosty chleb Zobaczycie, że korzystając z tego przepisu, zaczniecie piec chleb kilka razy w tygodniu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 55 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 płaska łyżeczka cukru

4 łyżki płatków owsianych

1,5 płaskiej łyżeczki soli

500 g mąki pszennej (typ od 405- 812)

500 ml lekko ciepłej wody

25 g świeżych drożdży Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWymieszajcie w misce mąkę z solą. Następnie wkruszcie świeże drożdże, dodajcie cukier, płatki owsiane, a także lekko ciepłą wodę. Przez chwilę wyrabiajcie całość drewnianą łyżką. Jeśli chcecie, możecie dodać też na przykład ziarna. Wyrastanie ciastaMąkę z ciastem przykryjcie ściereczką i pozostawcie na około 40 minut w ciepłym miejscu. W tym czasie ciasto powinno podwoić swoją objętość. Pieczenie chlebaFormę keksową wysmarujcie olejem, a później posypcie mąką. Przełóżcie do niej wyrośnięte ciasto i wstawcie do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni Celsjusza. Pieczcie chleb przez około 50 minut. Po upieczeniu pozostawcie go w piekarniku przez 5-10 minut, by trochę ostygł. Później wyciągnijcie chleb z piekarnika i pozostawcie do całkowitego wystygnięcia. Możecie przygotować też domowy chleb owsiany z chrupiącą skórką. Warto również wiedzieć, jak odświeżyć chleb i bułki, by były chrupiące. Jakimi dodatkami można urozmaicić chleb? Podczas pieczenia domowego chleba można dodać różnorodne składniki, aby nadać mu wyjątkowy smak i aromat. Na przykład, można wzbogacić chleb o zioła, takie jak rozmaryn czy tymianek, które nadadzą mu świeżości i wyrazistości. Idealnie sprawdzi się też kminek czy kolendra, a nawet koper włoski. Dodanie orzechów, nasion sprawi, że chleb będzie bardziej chrupiący i interesujący w konsystencji. Dobrze sprawdzi się też dodatek suszonych pomidorów lub żurawiny. Śmiało możecie sięgać też po nieco bardziej oryginalne dodatki do chleba, takie jak na przykład suszone owoce. Dobrze sprawdzą się również gotowane warzywa, na przykład marchewka, buraki czy bataty. Taki warzywny chleb jest bogatszy w składniki odżywcze. Jeśli chodzi z kolei o chleb pieczony na zakwasie to popularną przyprawą, której się używa, jest anyż. Możecie dorzucić też bazylię, która ma wyrazisty smak (dobrze sprawdzą się zarówno świeże listki, jak i suszone). Niektórzy wykorzystują też szałwię, która jest łagodnym ziołem o delikatnym smaku. Czytaj też:

