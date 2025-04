To ostatnie dni na dobre masło za 4,49 zł. Zrób zapas w Lidlu, póki jeszcze jest

To już ostatni dzwonek na wielkanocne zakupy spożywcze. Jeśli jeszcze nie masz wszystkiego, to czas najwyższy uzupełnić zapasy. Jednym z produktów, którego absolutnie nie może zabraknąć w żadnym domu, jest masło — niezastąpione przy pieczeniu ciast, smażeniu i przygotowywaniu świątecznych potraw. Dobra wiadomość: w Lidlu właśnie teraz masło kupisz znacznie taniej niż zwykle. To świetna okazja, żeby zaoszczędzić i zrobić świąteczne zapasy tego produktu.

Tanie masło w Lidlu

Warto korzystać z promocji, zwłaszcza przed świętami, kiedy lista zakupów robi się naprawdę długa. Wielkanoc to piękny czas, ale też spore wyzwanie dla domowego budżetu, a w ten sposób można naprawdę sporo zaoszczędzić. Teraz masło ekstra 83% marki „Pilos” można kupić aż o 40 procent taniej przy zakupie trzech sztuk. Oznacza to, że za kostkę masła będziemy musieli zapłacić jedynie 4 zł 49 gr zamiast 7 zł 49 gr. To naprawdę świetna okazja, jednak trzeba się spieszyć, ponieważ promocja trwa tylko przez dwa dni – od czwartku do piątku włącznie (17-18 kwietnia). Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Gdzie jeszcze kupić dobre i tanie masło?

Tańsze masło można kupić także w supermarkecie E.Leclerc – masło klarowane (500 gramów) marki „Mlekovita” dostaniesz za jedyne 22 zł 99 gr. Z kolei w Carrefourze obowiązuje promocja na masło polskie marki „Mlekovita” w ramach oferty „2+ 1”, czyli kupując dwie sztuki masła, trzecią otrzymuje się całkowicie za darmo. W Selgrosie masło „Kerrygold” kosztuje tylko 8 zł 54 gr.

Dobrym pomysłem przed świętami jest zrobienie nieco większych zapasów masła — zwłaszcza gdy można je kupić w promocyjnej cenie. Masło to produkt, który wykorzystujemy nie tylko w Wielkanoc, ale i na co dzień, więc na pewno się nie zmarnuje. Co ważne, masło świetnie nadaje się do mrożenia. W ten sposób zachowuje świeżość i smak nawet przez kilka miesięcy.

