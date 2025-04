Zachwyć rodzinę tym mięsem na Wielkanoc. Jest cudownie delikatne i ma mało kalorii

Podczas Wielkanocy na naszych stołach ląduje mnóstwo pysznych potraw – od jajek w majonezie, przez pasztety, aż po różnego rodzaju mazurki i serniki. Nic dziwnego, że często kończymy te święta z uczuciem przejedzenia. Już sam żurek, choć tradycyjny i uwielbiany, jest dość tłustą zupą. Dlatego jeśli planujemy podać na wielkanocny obiad mięso, warto postawić na coś lżejszego. Pozwoli to cieszyć się świątecznymi potrawami bez większych wyrzutów sumienia.

Najlepsze mięso na Wielkanoc

Jednym z doskonałych wyborów na świąteczny stół jest jagnięcina – jest to cudownie delikatne mięso, które zachwyci każdego. W porównaniu do wielu innych mięs, jagnięcina jest stosunkowo chuda, a przy tym bogata w białko, żelazo oraz witaminy z grupy B. Zawiera też korzystne dla zdrowia tłuszcze nienasycone. Co ważne, jest lekkostrawna i nie obciąża żołądka tak bardzo jak na przykład wieprzowina, co ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy na stole pojawia się wiele innych, sycących potraw. To świetna alternatywa dla osób, które chcą zjeść smacznie, ale niekoniecznie ciężko. Idealnie sprawdzi się więc na świątecznym stole. Co więcej, dla wielu gości to mięso będzie pewną nowością (ponieważ dość rzadko je się je w Polsce), więc macie szansę ich pozytywnie zaskoczyć.

Jak podać jagnięcinę na Wielkanoc?

Jagnięcinę na Wielkanoc można podać w naprawdę ciekawy i elegancki sposób. Świetnym pomysłem jest pieczona jagnięcina z ziołową skorupką – z dodatkiem rozmarynu, tymianku, czosnku i odrobiny musztardy, która nadaje mięsu wyjątkowy aromat. Jeśli chcecie przygotować ją w bardziej tradycyjnej wersji warto zrobić jagnięcinę duszoną w czerwonym winie z dodatkiem śliwek i cebuli – to idealne połączenie smaków. Można też podać jagnięcinę duszoną z warzywami, takimi jak seler, marchewka, czosnek i cebula, a także odrobiną suszonego tymianku. Możecie przyrządzić również pyszne kotlety mielone z jagnięciny. Koniecznie sprawdźcie też, jakie jest najgorsze mięso zdaniem dietetyka i unikajcie jego kupowania.

