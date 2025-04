Polacy wkładają to do święconki. Nie wiedzą, że może być groźne! Sprawdź, czym zastąpić

Ozdabianie koszyków wielkanocnych to tradycja, której hołduje wielu Polaków. Zazwyczaj do ich przystrojenia używa się bukszpanu zwyczajnego. To gęsty krzew liściasty należący do rodziny bukszpanowatych. Jego „znakiem rozpoznawczym” są ciemnozielone, drobne i gęsto ułożone liście. Wygląda pięknie i efektownie. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że może być bardzo niebezpieczny. Sprawdź, dlaczego lepiej na niego uważać.

Dlaczego bukszpan jest trujący?

Bukszpan zwyczajny zawiera alkaloidy. To silnie toksyczne substancje. Ich przypadkowe spożycie może poważnie zaszkodzić zdrowiu i doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Do najczęściej występujących objawów zatrucia zalicza się nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, podwyższoną temperaturę ciała i dreszcze. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić trudności z oddychaniem, a nawet paraliż. Roślina jest szczególnie niebezpieczna dla najmłodszych, osób starszych oraz kobiet w ciąży i pacjentów z przewlekłymi chorobami. Warto podkreślić, że samo dotykanie rośliny nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Należy natomiast unikać kontaktu bukszpanu z żywnością.

Czym zastąpić bukszpan w koszyku wielkanocnym?

Świetnym zamiennikiem bukszpanu zwyczajnego jest borówka wielkanocna, znana też jako brusznica lub borówka czerwona. Roślina nie zawiera toksycznych alkaloidów i jest bezpieczna. Co więcej, jej liście świetnie sprawdzają się nie tylko jako ozdoba świątecznych potraw czy wielkanocnego koszyka. Nadają się również do jedzenia. Zazwyczaj wykorzystuje się je do przygotowania naparów. Napój wykazuje właściwości bakteriobójcze. Zwiększa ilości wydalanego moczu. Ułatwia usuwanie toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Pomaga też w uporaniu się z dolegliwościami gastrycznymi. Działa ściągająco na błonę śluzową przewodu pokarmowego. W efekcie pozwala szybciej uporać się z biegunkami.

