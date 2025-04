Gotujesz jajka w ten sposób? To powszechny błąd, przez który tracą wartości i wygląd

Chętnie i często sięgamy po jajka, ponieważ są nie tylko smaczne, ale i można przygotować je na różne sposoby – stanowią składnik wielu potraw, zarówno tych codziennych, jak i tych serwowanych na różne okazje. Szczególne miejsce zajmują one w tradycji wielkanocnej – to właśnie wtedy przygotowujemy je z największym zapałem. Jajka symbolizują odrodzenie i nowe życie, dlatego stały się jednym z najważniejszych symboli Wielkanocy. To właśnie już niedługo będziemy przygotowywać naprawdę spore ilości jajek, a więc warto wiedzieć, jakiego błędu podczas ich gotowania się wystrzegać.

Największy błąd podczas gotowania jajek na twardo

Większość jajek przygotowywanych na Wielkanoc to jajka gotowane na twardo. Trzeba jednak uważać, by nie popełnić bardzo powszechnego błędu, który sprawia, że będą one mniej zdrowe, ale też będą znacznie gorzej będą się prezentować. Jajek na twardo nie powinno się gotować zbyt długo, ponieważ sprawia to, że żółtko staje się suche i nieprzyjemne w konsystencji. Co więcej, wokół żółtka może pojawić się szarozielona obwódka – to efekt reakcji siarki z żelazem, która nie wpływa na smak, ale wygląda mało apetycznie. Zbyt długie gotowanie może także pogorszyć walory odżywcze jajka. Dlatego najlepiej gotować jajka na twardo około 9–10 minut.

Dlaczego warto jeść jajka?

Warto jeść jajka, ponieważ są one doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, które jest niezbędne do budowy i regeneracji tkanek. Zawierają także wiele cennych witamin, takich jak witamina A, D, E oraz witaminy z grupy B, a także składniki mineralne – miedzy innymi żelazo, cynk i fosfor. Jajka są sycące, a przy tym niskokaloryczne, dlatego świetnie sprawdzają się w zdrowej diecie. Dodatkowo obecna w nich lecytyna wspiera pracę mózgu i układu nerwowego. Bez wątpienia jajka są zdrowym i ważnym elementem naszej diety, jednak warto też wiedzieć, czy jedząc jajka, podnosimy cholesterol.

