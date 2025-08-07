Jesz ketchup? Dietetyk ujawnia, co w nim naprawdę szkodzi i jak wybrać najlepszy

Ketchup jest jednym z najpopularniejszych sosów używanych w kuchni. Wykorzystuje się go do pizzy, kanapek czy kiełbasek z grilla. Jest również nieodłącznym elementem hamburgerów, hot dogów czy frytek. Często dodaje się go także do marynat. Dzięki swojej uniwersalności pasuje naprawdę do wielu dań. Pojawia się jednak pytanie, czy ten produkt jest zdrowy.

Czy ketchup jest zdrowy?

Dr Bartosz Kulczyński przygotował nagranie o produktach, które powszechnie są uważane za zdrowe, choć w rzeczywistości nie do końca tak jest. Wśród nich wymienił ketchup. Wyjaśnił, że ma na myśli gotowy produkt, który możemy kupić w sklepie.

Generalnie produkt ten sam w sobie można uznać za zdrowy, bo jego głównym składnikiem są pomidory, zasobne w likopen i potas. Tylko że niestety producenci dodają do ketchupu sporo cukru – powiedział.

Wyjaśnił, że w dwóch łyżkach ketchupu znajduje się zwykle około półtorej łyżeczki cukru. Z tego właśnie powodu jedzenie sklepowego ketchupu może szkodzić zdrowiu.

Na co zwrócić uwagę, kupując ketchup?

Polecam jednak, by nie rezygnować całkowicie z ketchupu, lecz wybierać warianty bez dodatku cukru, na przykład słodzone erytrytolem – wyjaśnił dietetyk.

Nadmierna ilość cukru w diecie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2, może podnosić także poziom trójglicerydów we krwi. Ekspert zauważył, że przy wyborze warto także zwrócić uwagę na ilość pomidorów użytych do produkcji ketchupu – zdarza się, że producenci podają takie informacje na opakowaniu. Warto wybierać takie produkty, do których przygotowania zużyto minimum 200 gramów pomidorów na 100 gramów ketchupu.

Specjalista dodał, że wiele dostępnych na rynku ketchupów powstaje z około 120–140 gramów pomidorów. Lepiej unikać jedzenia takich produktów. Jeśli nie chcesz kupować go w sklepie, spróbuj zrobić domowy ketchup. Jego przygotowanie jest prostsze niż ci się wydaje. Będziesz mieć wtedy pełną kontrolę nad jego składem.

