W Lidlu tanie masło i kawa, a cukier dostaniesz za darmo. Spiesz się, bo zaraz wszystko wykupią

Dużo supermarketów oferuje ciekawe promocje na różnego rodzaju artykuły spożywcze. Dlatego warto przeglądać wcześniej gazetki promocyjne i planować zakupy. Można w ten sposób sporo zaoszczędzić. Aktualnie w Lidlu jest wiele świetnych ofert, które z pewnością cię zainteresują. To doskonała metoda, by zrobić zakupy, a jednocześnie nie przepłacić.

Tanie masło w Lidlu

W Biedronce w najbliższą sobotę (09.08) masło z polskiej mleczarni marki „Mlekovita” dostaniesz o 40 procent taniej. Warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk. Cena za sztukę przed obniżką to 7,49 zł, natomiast w ramach promocji – 4,49 zł. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Możesz zrobić większe zapasy masła, ponieważ produkt ten z powodzeniem można mrozić. Jeśli nie wykorzystasz go teraz, to przyda się przed świętami, gdy piecze się dużo ciast.

Co jeszcze można taniej kupić w Lidlu?

W sobotę kupisz także łopatkę wieprzową XXL (1 kg) o 52 procent taniej niż zwykle. Zamiast 16,99 zł zapłacisz jedynie 7,99 zł. Limit to trzy kilogramy na kupon. Z kolei w piątek (08.08) wszystkie rodzaje kawy również nabędziesz w ramach specjalnej promocji. Drugie, tańsze opakowanie tego produktu kupisz o 60 procent taniej. Kawy różnych marek można ze sobą dowolnie mieszać. Limit to cztery opakowania na kupon. Obowiązuje także specjalna oferta „5 plus 5 gratis” na cukier biały kryształ. W efekcie, przy zakupie 10 opakowań, cena za jedno wyniesie tylko 2,89 zł.

W atrakcyjnej cenie dostaniesz również łososia norweskiego i bio łososia wędzonego w plastrach marki „NAUTICA”. Przy zakupie dwóch opakowań obowiązuje 25-procentowy rabat. Limit to cztery opakowania na kupon. Pamiętaj, że warto jeść tę rybę, ponieważ jest bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu. Dodatkowo zawiera dużo białka i witaminy D, wspomagając odporność i zdrowe kości.

