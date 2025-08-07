Pijesz kawę z tym zdrowym dodatkiem? Eksperci: może zaburzać trawienie i sprzyjać insulinooporności

Kawa uchodzi za jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Nie każda ma jednak pozytywny wpływ na organizm. Wbrew pozorom niewiele trzeba, by „mała czarna” zaczęła bardziej szkodzić niż pomagać. Wystarczy dodać do niej pewien niepozorny i lubiany dodatek o wielu cennych właściwościach. Czyni to wielu Polaków, nie zdając sobie w pełni sprawy z konsekwencji takiego działania. Dietetycy przed nimi przestrzegają. Sprawdź, czego lepiej unikać.

Jaka kawa może szkodzić zdrowiu?

Negatywny wpływ na organizm może wywierać kawa z mlekiem. Dodatek nabiału zwiększa kaloryczność „małej czarnej” i sprawia, że napój staje się tak naprawdę – jak zauważa dietetyk Bartek Szemraj – posiłkiem. I to takim, który niezbyt dobrze działa na organizm. Ekspert przekonał się o tym na własnej skórze. Wypił kawę z mlekiem i sprawdził, jak napój wpłynął na stężenie glukozy w jego krwi.

Zaczynałem od 95. Potem miałem po niecałej godzinie »skok« na 130, a 15 minut później spadek do 99 – podkreśla specjalista w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Warto zaznaczyć, że wahania poziomu cukru we krwi mogą mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Prowadzą do wystąpienia wielu nieprzyjemnych objawów, takich jak na przykład senność po posiłku, rozdrażnienie, uczucie niepokoju, zaburzenia koncentracji, napady głodu, wzmożona ochota na słodycze, bóle i zawroty głowy czy nadmierne pocenie się. Ponadto nierzadko skutkują obniżeniem wrażliwości tkanek na insulinę. Zwiększają też rozwoju cukrzycy typu drugiego oraz otyłości.

Kawa z mlekiem a układ pokarmowy

Kawa z mlekiem może oddziaływać negatywnie nie tylko na gospodarkę węglowodanową organizmu, ale również cały układ trawienny Zwróciła na to uwagę dietetyczka Ewa Trusewicz. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych.

Kawa z mlekiem może też zakłócać pracę twojego przewodu pokarmowego! Chodzi o tzw. wędrujący kompleks mioelektryczny – pomaga on przesuwać niestrawione resztki pokarmowe i utrzymuje przewód pokarmowy w ruchu (zapobiega również SIBO). Kiedy pijesz kawę z mlekiem między posiłkami, ten proces może zostać zaburzony, co prowadzi do problemów trawiennych – wyjaśnia ekspertka w jednym z nagrań udostępnionych w sieci.

Specjalistka radzi, by sięgać po kawę z mlekiem w porze posiłku. Pozwoli to zmniejszyć nieco prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu układu pokarmowego.

