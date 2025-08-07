Płaski brzuch bez wyrzeczeń? Piję ten miks co rano i już widzę efekty

Nie istnieje żadna magiczna mikstura, która sprawi, że z dnia na dzień zrzucimy nadprogramowe kilogramy. Odpowiednio skomponowane napoje mogą jednak realnie wesprzeć proces odchudzania. Przepis na jeden z nich poleca dietetyczka Magdalena Kucik. Opublikowała go w swoich mediach społecznościowych. Receptura zdobyła już wielu fanów w sieci. Zresztą nie bez powodu. Jest bardzo prosta. Składają się na nią dobrze znane i łatwodostępne produkty. Dlatego postanowiłam ją wypróbować, ale w nieco innej wersji niż pierwotna. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania.

Jak zrobić napój na płaski brzuch?

Dietetyczka Magdalena Kucik wlewa poszczególne składniki napoju do foremek na lód, a następnie zamraża. Gotowe kostki lodu wrzuca natomiast do wody. Ja postanowiłam tyle nie czekać i zarobić napój „od ręki” ze świeżych produktów, a nie mrożonej mieszanki. Zmieniłam też nieco niektóre proporcje, by dopasować miksturę do osobistych upodobań. Nie zmienia to jednak jej właściwości. Liczy się – jak podkreśla specjalistka – skład tego niecodziennego koktajlu. To on wspiera przemianę materii, redukuje wzdęcia oraz inne dolegliwości gastryczne, a w efekcie pomaga w uzyskaniu płaskiego brzucha.

Przepis: Napój na płaski brzuch Świetnie smakuje i wspomaga metabolizm. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 23 Składniki 200–300 ml letniej wody

50 ml świeżego soku z cytryny

10 ml octu jabłkowego

20 ml soku imbirowego

5 g nasion chia Opcjonalnie: 5 g naturalnego miodu Sposób przygotowania Łączenie składnikówPołącz wszystkie płynne składniki z wodą. Dodaj nasiona chia i dobrze zamieszaj. Odstaw na około 10–15 minut, by nasiona napęczniały. Podawanie napojuPrzed wypiciem napoju jeszcze raz wymieszaj wszystkie składniki. Jeśli chcesz, możesz dodać do napoju miód.

Wskazówka: Możesz zrobić sok imbirowy na własną rękę bez użycia żadnych specjalnych sprzętów. Wystarczy, że zmiksujesz imbir z wodą, a następnie przecedzisz powstałą miksturę na sitku.

Dlaczego napój na płaski brzuch naprawdę działa?

Napój swoje cenne właściwości zawdzięcza tworzącym go składnikom. Każdy z nich działa nieco inaczej, ale wspólnie wzmacniają swój pozytywny wpływ na układ pokarmowy i przemianę materii:

imbir – stymuluje termogenezę, a w rezultacie zwiększa ilość energii wydatkowaną przez organizm i zmusza go do intensywniejszej pracy, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii,

ocet jabłkowy – pomaga w regulowaniu stężenia glukozy we krwi (tym samym pośrednio zapobiega napadom głodu wywołanym przez wahania poziomu cukru we krwi),

nasiona chia – obfitują w błonnik, dzięki czemu zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i ułatwiają kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii,

cytryna – wspiera pracę wątroby oraz oczyszczanie organizmu z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii.

To nie jest cudowny eliksir odchudzający, ale regularne picie takiego napoju na czczo, połączone z dobrze zbilansowaną dietą, może realnie wesprzeć Twój metabolizm i poprawić komfort trawienny – podsumowuje Magdalena Kucik.

