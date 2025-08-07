Płaski brzuch bez wyrzeczeń? Piję ten miks co rano i już widzę efekty
Udostępnijdodaj Skomentuj
Odchudzanie

Płaski brzuch bez wyrzeczeń? Piję ten miks co rano i już widzę efekty

Dodano: 
Napój w szklance
Napój w szklance Źródło: Freepik/stocking
Płaski brzuch bez głodówek i wymagających ćwiczeń? Z tym napojem – jak przekonuje dietetyczka Magdalena Kucik – to możliwe. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Nie istnieje żadna magiczna mikstura, która sprawi, że z dnia na dzień zrzucimy nadprogramowe kilogramy. Odpowiednio skomponowane napoje mogą jednak realnie wesprzeć proces odchudzania. Przepis na jeden z nich poleca dietetyczka Magdalena Kucik. Opublikowała go w swoich mediach społecznościowych. Receptura zdobyła już wielu fanów w sieci. Zresztą nie bez powodu. Jest bardzo prosta. Składają się na nią dobrze znane i łatwodostępne produkty. Dlatego postanowiłam ją wypróbować, ale w nieco innej wersji niż pierwotna. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania.

Jak zrobić napój na płaski brzuch?

Dietetyczka Magdalena Kucik wlewa poszczególne składniki napoju do foremek na lód, a następnie zamraża. Gotowe kostki lodu wrzuca natomiast do wody. Ja postanowiłam tyle nie czekać i zarobić napój „od ręki” ze świeżych produktów, a nie mrożonej mieszanki. Zmieniłam też nieco niektóre proporcje, by dopasować miksturę do osobistych upodobań. Nie zmienia to jednak jej właściwości. Liczy się – jak podkreśla specjalistka – skład tego niecodziennego koktajlu. To on wspiera przemianę materii, redukuje wzdęcia oraz inne dolegliwości gastryczne, a w efekcie pomaga w uzyskaniu płaskiego brzucha.

Przepis: Napój na płaski brzuch

Świetnie smakuje i wspomaga metabolizm.

Kategoria
Napój
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
20 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
23

Składniki

  • 200–300 ml letniej wody
  • 50 ml świeżego soku z cytryny
  • 10 ml octu jabłkowego
  • 20 ml soku imbirowego
  • 5 g nasion chia

Opcjonalnie:

  • 5 g naturalnego miodu

Sposób przygotowania

  1. Łączenie składnikówPołącz wszystkie płynne składniki z wodą. Dodaj nasiona chia i dobrze zamieszaj. Odstaw na około 10–15 minut, by nasiona napęczniały.
  2. Podawanie napojuPrzed wypiciem napoju jeszcze raz wymieszaj wszystkie składniki. Jeśli chcesz, możesz dodać do napoju miód.

Wskazówka: Możesz zrobić sok imbirowy na własną rękę bez użycia żadnych specjalnych sprzętów. Wystarczy, że zmiksujesz imbir z wodą, a następnie przecedzisz powstałą miksturę na sitku.

Dlaczego napój na płaski brzuch naprawdę działa?

Napój swoje cenne właściwości zawdzięcza tworzącym go składnikom. Każdy z nich działa nieco inaczej, ale wspólnie wzmacniają swój pozytywny wpływ na układ pokarmowy i przemianę materii:

  • imbir – stymuluje termogenezę, a w rezultacie zwiększa ilość energii wydatkowaną przez organizm i zmusza go do intensywniejszej pracy, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii,
  • ocet jabłkowy – pomaga w regulowaniu stężenia glukozy we krwi (tym samym pośrednio zapobiega napadom głodu wywołanym przez wahania poziomu cukru we krwi),
  • nasiona chia – obfitują w błonnik, dzięki czemu zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i ułatwiają kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii,
  • cytryna – wspiera pracę wątroby oraz oczyszczanie organizmu z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii.
To nie jest cudowny eliksir odchudzający, ale regularne picie takiego napoju na czczo, połączone z dobrze zbilansowaną dietą, może realnie wesprzeć Twój metabolizm i poprawić komfort trawienny – podsumowuje Magdalena Kucik.

Czytaj też:
Te produkty z Biedronki są kopalnią żelaza. Dietetyczka: warto jeść je codziennieCzytaj też:
Piję to codziennie i chudnę, a koleżanki zazdroszczą. Sprawdź mój prosty przepis

Opracowała:
Źródło: Magdalena Kucik/Instagram