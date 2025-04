Rano czy wieczorem? Pij kawę tylko o tej porze. Naukowcy potwierdzają, że wydłuża życie

Najnowszymi doniesieniami na temat kawy i jej wpływu na zdrowie człowieka podzielił się dr Bartek Kulczyński. Dietetyk omówił je w jednym z nagrań opublikowanych online. Odkrycie naukowców może zrewolucjonizować twoją rutynę i zmienić nawyki związane z piciem małej czarnej. Sprawdź, kiedy po nią sięgać i dlaczego.

Jaka pora na picie kawy jest najlepsza?

Naukowcy przeanalizowali nawyki żywieniowe czterdziestu tysięcy dorosłych osób. Zauważyli, że ludzie, którzy sięgają po kawę między godziną czwartą rano a dwunastą byli mniej narażeni na przedwczesną śmierć z powodu chorób układu krążenia. Spadek ryzyka wyniósł 31 procent. Co ciekawe, ten „efekt ochronny” nie wystąpił w grupie badanych, którzy pili „małą czarną” w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych.

Dlaczego poranek to najlepsza pora na delektowanie się kofeinowym naparem? Decydują o tym – jak zauważa doktor Bartek Kulczyński – dwa główne mechanizmy. Pierwszy z nich jest dość oczywisty. Kawa wypijana po południu albo wieczorem zaburza rytm okołodobowy. Utrudnia zasypianie i pogarsza jakość nocnego odpoczynku. Obniża poziom melatoniny w organizmie średnio o 30 procent. Ten hormon odgrywa kluczową rolę w prawidłowym przebiegu snu. Odpowiada też za zdrowie układu krążenia.

Istnieje jeszcze jeden interesujący powód, dla którego kawa powinna być pita rano. Otóż wiele korzyści zdrowotnych kawy jest osiąganych dzięki temu, że składniki aktywne w niej obecne mają silne działanie przeciwzapalne. [...] Poziom substancji powodujących stan zapalny w dużym stopniu zależy od pory dnia. Najwięcej związków prozapalnych krąży we krwi właśnie w godzinach porannych. Dlatego szczególnie ważne jest to, żeby [...] właśnie rano podjąć się jakichś działań, które zmniejszą stan zapalny – wyjaśnia ekspert.

„Mała czarna” ugasi go. Tym samym pośrednio zmniejszy ryzyko wystąpienia wielu chorób zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Warto podkreślić, że to właśnie przewlekły stan zapalny przyczynia się do wystąpienia rozmaitych problemów zdrowotnych, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym.

Ile kaw pić, by wydłużyć życie?

Dietetyk Bartek Kulczyński radzi, by nie pić więcej niż 3 szklanki kawy w ciągu doby. Taka porcja zapewnia optymalne korzyści zdrowotne. Warto przy tym podkreślić, że kofeina spożywana w zbyt dużych ilościach wywiera negatywny wpływ na organizm. Wywołuje zaburzenia rytmu serca. Może doprowadzić do powstania bezsenności, problemów gastrycznych i wahań nastroju. Należy pamiętać, o jeszcze jednej istotnej kwestii – dobroczynny wpływ na zdrowie wywołuje napar bez dodatków w postaci cukru, mleka, śmietanki czy syropów smakowych.

