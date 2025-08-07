Myślisz, że tortille to zdrowy wybór? Sprawdź, dlaczego mogą szkodzić jak fast food

Tortille budzą coraz większe zainteresowanie jako fit zamiennik tradycyjnego pieczywa. Można je wykorzystać do zrobienia wrapów, roladek czy różnego rodzaju przekąsek, które są świetną alternatywą dla żywności serwowanej w barach szybkiej obsługi. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że placki sprzedawane w sklepach mogą szkodzić zdrowiu równie mocno jak typowy fast food. Wszystko przez ich skład. Zobacz, co kryją w sobie popularne tortille, a zrozumiesz, że ze zdrową dietą mają one niewiele wspólnego.

Dlaczego sklepowe tortille mogą szkodzić zdrowiu?

Skład sklepowych tortilli nierzadko przypomina istną „tablicę Mendelejewa”. Znajdziemy w nich mnóstwo zbędnych dodatków, takich jak na przykład emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych), spulchniacze (fosforany), substancje słodzące (maltodekstryna, syrop glukozowy etc.), konserwanty (m.in. sorbinian potasu) oraz stabilizatory (guma guar, guma ksantowa itp.). Wszystkie te związki zostały uznane za bezpieczne i dopuszczono je do ogólnego użytku. Nie oznacza to jednak, że są zupełnie obojętne dla organizmu. Spożywane w nadmiarze mogą wywołać dolegliwości gastryczne (biegunki, nudności, bóle brzucha etc.), zwłaszcza u osób z wrażliwym układem pokarmowym.

W składzie takiego gotowego placka nierzadko znajdziemy też olej palmowy, tłuszcz utwardzony, sztuczne aromaty [...] których to powinniśmy unikać – wyjaśnia dietetyk kliniczny Karmena Łasicka w jednym z wpisów na swoim blogu.

Warto podkreślić, że szczególnie szkodliwy wpływ na zdrowie wywierają tłuszcze częściowo utwardzone. Są bowiem źródłem izomerów trans. Związki te są bardzo niebezpieczne. Zmieniają skład błon komórkowych. Zaburzają również równowagę między „dobrym” a „złym” cholesterolem. W efekcie zwiększają ryzyko rozwoju wieli problemów zdrowotnych, takich jak na przykład zawał serca, udar mózgu czy miażdżyca. Sprzyjają też namnażaniu się wolnych rodników i powstawaniu stresu oksydacyjnego, który przyspiesza procesy starzenia, osłabia odporność i nasila stany zapalne.

Jak kupić dobrą tortillę?

Przede wszystkim zwróć baczną uwagę na etykietę danego produktu. Im krótszy skład, tym lepiej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem z dietetycznego punktu widzenia jest zrobienie tortilli w domu. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Wystarczą trzy składniki, a mianowicie – olej, mąka i woda. „Jeżeli szukamy kupnej tortilli o dobrym składzie to warto przejrzeć ofertę sklepów online ze zdrową żywnością. Oprócz placków zbożowych ciekawą opcją są wrapy wykonane z suszonych warzyw” – radzi Karmena Łasicka.

Czytaj też:

Zamiast łososia wybierz tę rybę. Dietetyczka nie ma wątpliwości – zdrowsza, tańsza i bez toksynCzytaj też:

Teraz jest najtańsza i najzdrowsza. Jedz, jeśli się odchudzasz. Sprawdź 4 proste przepisy