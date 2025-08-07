Bosacka zdradza, którą wodę warto pić. Jeden szczegół na etykiecie mówi wszystko

Woda jest podstawowym elementem, bez którego nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Nie tylko gasi pragnienie, ale też uzupełnia cenne minerały. Często jednak nie wiemy, jaką wodę dokładnie kupić i na co zwrócić uwagę. Katarzyna Bosacka opublikowała nagranie, w którym rozwiewa wszelkie wątpliwości i tłumaczy, co dokładnie warto pić.

Jaką wodę najlepiej pić?

Specjalistka od zdrowego odżywiania wyjaśniła, jaką wodę pić w trakcie upału. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na ilość składników mineralnych w litrze. Taka informacja znajduje się na każdej etykiecie. Ekspertka w opublikowanym nagraniu przedstawiła zawartość składników mineralnych w popularnych wodach:

woda „Perlage” – 687 mg/l,

woda „Cisowianka” – 1540 mg/l,

woda „Żywiec Zdrój” – 408 mg/l,

woda „Muszynianka” – 2110 mg/l.

Katarzyna Bosacka zaznacza, że im więcej składników mineralnych w litrze, tym picie takiej wody lepiej wpływa na nasz organizm. Jest to szczególnie istotne dla naszego zdrowia wtedy, gdy na dworze jest gorąco, ponieważ tracimy składniki mineralne wraz z potem i musimy je uzupełniać.

Woda średnio- lub wysokozmineralizowana uzupełnia nie tylko płyny, ale też ważne minerały, jak sód, magnez i potas – wyjaśniła.

Dobrą opcją po dużym wysiłku fizycznym i przy nadmiernym poceniu się jest picie wody z dodatkiem elektrolitów. Katarzyna Bosacka zaznaczyła jednak, by unikać wody bardzo niskozmineralizowanej, np. przeznaczonej dla niemowląt. Nie wystarczy ona na potrzeby dorosłego organizmu. Zdecydowanie odradza też picie napojów słodzonych, ponieważ mogą one odwadniać zamiast nawadniać. Najlepiej wybierz wodę wysokozmineralizowaną, która ma powyżej 1500-200 mg/l.

Czy można pić wodę z kranu?

Pojawia się więc pytanie, czy dobrym wyborem jest picie wody z kranu? Jak w tym przypadku wygląda zawartość składników mineralnych? Ekspertka wyjaśniła, że przykładowo w Warszawie woda z kranu jest wyżej zmineralizowana niż na przykład woda butelkowana „Perlage”. Ma 538 mg składników mineralnych w litrze, więc spokojnie można ją pić. Sprawdziliśmy, że z kolei w wodzie w Łodzi zawartość składników mineralnych to ponad 330 mg/litr. W Gdańsku poziom ogólnej mineralizacji wody pitnej to około 500 mg/l. Parametry te zależą od regionu, w którym mieszkamy.

Specjalistka zaznaczyła również, że w Polsce całkowicie bezpiecznie można pić wodę z kranu. W naszym kraju istnieją nowoczesne systemy filtrowania i odzyskiwania wody. Jest ona czysta i nie zaszkodzi nam.

Dlaczego picie wody jest tak ważne?

Pamiętajcie: jeśli czujecie pragnienie, to sygnał, że już jesteście lekko odwodnieni. Pijcie regularnie, zanim poczujecie suchość w ustach – przestrzega Katarzyna Bosacka.

Regularne picie wody jest niezwykle istotne, by nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Woda usuwa toksyny, reguluje temperaturę ciała, a także wspomaga trawienie. Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu skóra wygląda zdrowiej. Poziom nawodnienia wpływa też na naszą koncentrację i energię. Picie zbyt małych ilości płynów może prowadzić do odwodnienia, bólu głowy, zmęczenia i problemów z układem krążenia.

