Dodaj szczyptę do kotletów mielonych. U mojej mamy to „obowiązkowy składnik”

Kotlety mielone to prawdziwy klasyk polskiej kuchni domowej. Znane i lubiane od pokoleń, często goszczą podczas niedzielnych obiadów. Najczęściej podaje się je z ziemniaczkami i buraczkami lub zasmażaną kapustą. Każda pani domu ma swoją własną recepturę na to danie, dzięki czemu kotlety mielone często smakują nieco inaczej, w zależności od tego, czy doprawi się je na przykład czosnkiem, majerankiem, czy skorzysta z jeszcze innych trików na przyrządzenie tej potrawy.

Patent na pyszne kotlety mielone

Jeśli chcesz, żeby twoje kotlety mielone były mięciutkie i soczyste jak nigdy wcześniej, to koniecznie dodaj do nich jeden, dość nieoczywisty składnik. Chodzi o sodę oczyszczoną. Dodanie odrobiny tego produktu do masy na kotlety mielone sprawia, że stają się one bardziej puszyste i miękkie. Soda działa lekko spulchniająco, dzięki czemu kotlety nie są zbite ani twarde, tylko delikatne i soczyste w środku. To prosty trik, który potrafi znacząco poprawić teksturę kotletów – wystarczy szczypta sody na 500 g mięsa, by osiągnąć zauważalny efekt.

O czym pamiętać, robiąc kotlety mielone?

Przy robieniu kotletów mielonych warto pamiętać o kilku kluczowych rzeczach. Przede wszystkim chodzi o mięso – najlepiej sprawdza się mieszanka wieprzowo-wołowa, bo zapewnia równowagę między odpowiednim smakiem a soczystością kotletów. Do masy warto dodać podsmażoną cebulę i przyprawy – klasycznie sól, pieprz, ale też majeranek. Z kolei niektórzy dodają również odrobinę musztardy, by smak był jeszcze ciekawszy, ale też bardziej wyrazisty. Aby kotlety były wyjątkowo pyszne, można do środka włożyć kostkę żółtego sera, podsmażone pieczarki lub nawet suszone pomidory. Jeśli masz ochotę na jeszcze więcej kuchennych eksperymentów – zrób kotlety mielone po lwowsku z przepisu Magdy Gessler.

